Bancolombia reporta fallas en su app y confirma servicios afectados tras jornada de intermitencias

La jornada del domingo 22 de febrero terminó con preocupación e inconformidad entre miles de clientes de Bancolombia, luego de que la entidad confirmara que varios de sus servicios digitales continuaban afectados. En un mensaje difundido hacia las 10:07 p. m., el banco informó que sus equipos técnicos seguirían trabajando durante toda la noche para restablecer la operación con normalidad.

Las fallas se presentaron tras una ventana de mantenimiento previamente anunciada. Sin embargo, lo que estaba programado como ajustes técnicos entre las 10:30 p. m. del sábado y las 3:30 a. m. del domingo se extendió más de lo previsto, generando múltiples reportes de errores en la app Mi Bancolombia y otras plataformas digitales.

Reportes masivos de fallas en la app de Bancolombia

Desde las primeras horas del domingo comenzaron a multiplicarse en redes sociales los mensajes de usuarios que denunciaban problemas para ingresar a la aplicación, consultar sus saldos, gestionar bolsillos y realizar distintas transacciones bancarias.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, los reportes se intensificaron, de acuerdo con visualizaciones registradas por plataformas de monitoreo como DownDetector. Algunos clientes señalaron que la aplicación no cargaba correctamente la información o mostraba inconsistencias en los montos disponibles, lo que generó confusión y alarma.

Ante la creciente conversación digital, Bancolombia reconoció en su cuenta oficial en X que “algunos servicios no están funcionando” y solicitó paciencia mientras se adelantaban labores de diagnóstico y corrección.

Qué servicios de Bancolombia siguen funcionando

A pesar de la contingencia, el banco aclaró que no todos sus canales estaban caídos y detalló cuáles servicios de Bancolombia permanecían habilitados.

En la app Mi Bancolombia, los usuarios sí pueden:

Transferir a cuentas Bancolombia , estén o no inscritas.

, estén o no inscritas. Consultar cuentas, saldos y movimientos.

La entidad explicó que el saldo visible puede reflejar la suma del dinero disponible más el almacenado en bolsillos, lo que habría causado parte de la confusión durante el día.

Además, continúan operando con normalidad:

Pagos en comercios con tarjetas débito y crédito .

. Retiros en cajeros electrónicos .

. Operaciones en corresponsales bancarios.

Estos canales no registraron afectaciones significativas, lo que permitió a muchos clientes realizar movimientos básicos mientras se solucionaban los problemas en los servicios digitales.

Mantenimiento extendido y afectación a Nequi

El origen de la situación estuvo en un mantenimiento técnico que también impactó servicios conectados con Nequi. Aunque el banco había comunicado con anticipación la intervención tecnológica, la normalización no se dio en los tiempos estimados, prolongando la intermitencia durante buena parte del domingo.

La entidad reiteró que los trabajos buscan optimizar la estabilidad de sus plataformas, pero reconoció que la extensión del mantenimiento generó molestias entre los usuarios que dependen de la banca digital para sus operaciones cotidianas.

La integridad del dinero está garantizada

Uno de los mensajes más insistentes por parte de Bancolombia fue la garantía sobre la seguridad de los recursos. La entidad subrayó que el dinero de los clientes está seguro y que no existe ningún riesgo sobre los fondos.

Asimismo, explicó que los cambios o variaciones visualizadas en algunos casos obedecen a la forma en que se presentan los montos, incluyendo los recursos almacenados en bolsillos dentro de la aplicación.

Mientras los equipos técnicos avanzan en la normalización total del servicio, el banco recomendó a los usuarios mantenerse informados únicamente a través de sus canales oficiales y evitar compartir información no verificada.

La contingencia evidenció la alta dependencia de los canales digitales en Colombia y el impacto inmediato que generan las fallas en la banca digital. Aunque varias funciones permanecieron activas, la expectativa de los clientes se mantiene en torno al restablecimiento completo de la app Mi Bancolombia y la estabilidad definitiva de sus servicios en línea.