“No puede quedar impune”: el drástico pedido a la Fiscalía tras el rescate de Diana Ospina en Bogotá

La representación legal de Diana Lorena Ospina Guevara confirmó las acciones judiciales que emprenderá luego de la aparición con vida de la joven, reportada como desaparecida durante la madrugada del pasado 22 de febrero en Bogotá. A través de un comunicado a la opinión pública, el abogado Andrés Felipe Peláez Reyes anunció que radicarán formalmente el poder ante la Fiscalía General de la Nación para exigir resultados inmediatos, luego de confirmar que su clienta fue víctima de una privación ilegal de la libertad bajo la modalidad de “paseo millonario”.

El equipo jurídico fue claro frente a la consideración y la tipificación de los hechos. En el documento oficial advierten que Ospina Guevara sufrió un “secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado”. Según advirtió el despacho, este crimen fue “ejecutado mediante una modalidad delictiva que se ha vuelto recurrente en la ciudad”, por lo que fueron enfáticos en sentenciar que el caso “no puede quedar en la impunidad”.

El rastreo clave: cámaras, vehículos y patrones criminales

Para dar con los responsables del ataque, que según los primeros reportes policiales inició a la salida de la discoteca Theatron en Chapinero y terminó en una zona rural en la vía a Choachí, la defensa hizo una exigencia directa a los entes investigadores.

“Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para que desplieguen toda su capacidad técnica y operativa”, señala el comunicado. Esta petición incluye tres pilares fundamentales para desarticular la red detrás del rapto: “el análisis integral de cámaras de seguridad, la trazabilidad del vehículo involucrado y la verificación de posibles patrones similares recientes”.

Asimismo, el abogado Peláez Reyes advirtió que activarán “todos los mecanismos legales para garantizar los derechos de las víctimas, su participación efectiva en el proceso y el acceso oportuno a la información sobre los avances de la investigación”.

Comunicado abogados de Diana

El llamado al hermetismo y el papel de la ciudadanía

El hallazgo de la joven, quien se encuentra en “condiciones estables de salud”, movilizó a diversos sectores de la capital. El comunicado dedicó un espacio para agradecer a familiares, medios de comunicación y al alcalde Carlos Fernando Galán, precisando que “su solidaridad y rápida reacción fueron determinantes para que hoy Diana esté de regreso con su familia”.

Sin embargo, frente a la alta exposición mediática del caso, la defensa solicitó a la prensa “se brinde un tratamiento prudente a la privacidad de mi representada y su entorno, con el fin de preservar su tranquilidad y no afectar la investigación”. Finalmente, aclararon que el silencio actual de la víctima es preventivo, indicando que “una vez culminen las diligencias judiciales, ofrecerá las declaraciones correspondientes en condiciones que garanticen su seguridad”.