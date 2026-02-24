Encontraron a Diana Ospina: la mujer que desapareció tras salir de Theatron ya se reunió con su familia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que las autoridades ya dieron con el paradero de Diana Ospina, la mujer que fue reportada como desaparecida tras tomar un taxi luego de salir de Theatron. El mandatario aseguró que la mujer se encuentra con vida y ya se reunió con su familia en Bogotá, además, entregó detalles del esperanzador hallazgo de Diana Ospina.

A través de su cuenta de X el alcalde entregó detalles preliminares sobre el hallazgo de Diana Ospina y aseguró que se encuentra con vida. “Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares”, informó.

Sumado a esto, el mandatario también fue enfático en asegurar que pronto las personas que la secuestraron estarán tras las rejas y que “la investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente”.

Pese a la noticia positiva sobre el hallazgo con vida de Diana Ospina, aún quedan muchas dudas por resolver sobre quién la secuestró, con qué fin y qué tuvo que hacer para lograr recuperar su libertad. Se espera que en las próximas horas el alcalde Carlos Fernando Galán y las autoridades de la ciudad entreguen más detalles sobre este caso que consternó a la ciudad de Bogotá.

¿Cómo desapareció Diana Ospina?

Diana Ospina, una mujer de 46 años, desapareció la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026 luego de salir de la reconocida discoteca Theatron, ubicado en la localidad de Chapinero en Bogotá. Las últimas imágenes de la mujer fueron abordando un taxi en inmediaciones a la discoteca con el fin de regresar a casa, lugar al que jamás llegó.

Frente a la gravedad de los hechos, el establecimiento emitió un pronunciamiento oficial confirmando la entrega de material audiovisual clave al Gaula de la Policía Nacional, trazando los últimos pasos de la joven antes de perder contacto con su familia.

La administración de la discoteca detalló el recorrido de la mujer mediante un comunicado de prensa, aportando las coordenadas precisas que ahora son la base del operativo de búsqueda.

Desde Theatron aseguraron que “en colaboración con el grupo GAULA y las autoridades, hemos entregado los vídeos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi”.

Mensajes borrados y extorsión financiera

El caso apunta a un posible secuestro extorsivo ya que Andrea Galindo, amiga de Diana Ospina y la última persona de su círculo en verla, relató al canal CityTv que ambas salieron juntas del bar. Ospina canceló un servicio de transporte por aplicación, decidió tomar un taxi en la vía pública y envió una fotografía de la placa del vehículo a través de WhatsApp, asegurando que estaba cerca de su destino.

Minutos después, la comunicación se cortó y la fotografía de la placa y un mensaje de voz fueron eliminados bajo la opción “borrar para todos” en WhatsApp, lo que indicaría que posiblemente fue una tercera persona tomó el control del dispositivo móvil.

Los familiares denunciaron, a la cadena radial Blu Radio, extracciones irregulares de dinero desde su cuenta de Davivienda en las horas siguientes a su desaparición. A esto se suman llamadas que tienen tintes de intimidatorias donde delincuentes exigen el pago de 10 millones de pesos por su liberación.

La familia consignó un adelanto de 2.5 millones de pesos, pero los captores no entregaron ninguna prueba de supervivencia, afirmó la sobrina en plena transmisión radial de esta cadena. Finalmente, falta ver si la investigación de las autoridades da muestra de este tipo de delitos o si, incluso, Ospina fue víctima de otro tipo de actos delictivos.