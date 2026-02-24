¿Qué pasó con Diana Ospina? El inquietante detalle en cámaras luego de su salida de Theatron en Bogotá

El Gaula de la Policía investiga la desaparición de Diana Ospina, una mujer de 35 años de la que no se tiene rastro desde la madrugada del domingo 22 de febrero, luego de salir de la discoteca Theatron en la localidad de Chapinero. Cámaras de seguridad del sector, piezas clave en los seguimientos de la policial, registraron el momento exacto en el que abordó un taxi en la vía pública, vehículo que presuntamente era seguido a corta distancia por otro automóvil de transporte público.

Los registros de videovigilancia muestran la secuencia de sus últimos movimientos. Pasadas las 2:30 a. m., Ospina salió del establecimiento nocturno junto a su amiga, Andrea Galindo. Ambas caminaron hasta la carrera 13 con calle 58 bis, donde Galindo tomó un servicio solicitado por plataforma. Las imágenes evidencian que Diana fotografió el carro en el que se marchó su acompañante, antes de retornar sobre sus pasos para esperar su propio transporte.

Aunque revisaba su celular de forma insistente, lo que sugiere que intentaba coordinar un servicio a través de una aplicación, terminó subiéndose a un taxi en la calle exactamente a las 2:44 a. m. Desde ese instante se perdió todo contacto.

El rastro digital y la escena en su vivienda

El nivel de alerta para sus allegados se disparó el lunes cuando ingresaron a su apartamento. El inmueble estaba intacto, con las luces encendidas y sus mascotas solas. En un intento por encontrar pistas de su paradero, lograron acceder a su sesión de WhatsApp Web. allí descubrieron un mensaje enviado a un amigo en el que compartía las placas del vehículo que había tomado, asegurándole que estaba a punto de llegar a su destino, mencionaron familiares a la cadena radial, Blu Radio en una transmisión.

Los investigadores ya tienen identificadas las matrículas tanto del taxi que abordó la mujer como del segundo vehículo que transitaba a escasos metros, intentando establecer si existe una relación directa entre ambos conductores. Por su parte, la administración del complejo nocturno confirmó su colaboración con las autoridades, recordando a la ciudadanía que el sitio cuenta con un esquema propio de acopio de taxis seguros.

Diana Ospina, cartel de busqueda. Archivo: Policía Nacional

Llamadas extorsivas agravan la crisis

A la incertidumbre por su paradero se sumó la acción de desconocidos, que se contactaron a los familiares exigiendo sumas de entre cinco y diez millones de pesos a cambio de una supuesta liberación. En medio de la desesperación, la familia ya consignó más de dos millones de pesos. Sin embargo, los extorsionistas no entregaron ninguna prueba de supervivencia.

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre este hecho: Desde ayer, que la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional conocieron la información sobre la desaparición de Diana Ospina, se activaron todas las herramientas de búsqueda, y el Gaula de la Policía y la Secretaría han adelantado todas las labores para encontrarla. Seguimos en esta tarea".

Diana Ospina vestía un pantalón de jean, blusa oscura y una chaqueta verde en el momento de su desaparición. Si usted la ha visto, identifica los vehículos implicados en el sector de Chapinero o tiene información que permita dar con su paradero, comuníquese de inmediato con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional o al número de emergencias 123.