Bancolombia restablece servicios tras fallas masivas, pero continúan las quejas de usuarios

Una nueva jornada de fallas tecnológicas volvió a poner en el centro de la conversación a Bancolombia, luego de que la entidad informara que estaba realizando “ajustes en sus sistemas” para restablecer plenamente sus servicios. Aunque el banco aseguró que trabajaba para normalizar la operación, lo que siguió fue una avalancha de quejas de usuarios que reportaron múltiples inconvenientes durante varias horas.

<<<Para leer<<<: ¿Cómo crear una marca personal? Conozca las cuatro claves

El primer mensaje fue publicado el 23 de febrero de 2026 hacia las 7:20 de la noche. En ese comunicado, Bancolombia explicó que su prioridad era restablecer los servicios y que, para lograrlo, estaba adelantando ajustes técnicos. Sin embargo, confirmó que mientras se realizaban estos trabajos, los canales digitales y físicos no estarían disponibles.

Usuarios de Bancolombia reportan problemas pese a anuncio de restablecimiento parcial de servicios

A partir de las 7:30 p.m., clientes comenzaron a reportar la caída de la aplicación móvil, la sucursal virtual, así como dificultades en oficinas y otros puntos de atención presencial. La falta de una hora estimada para la normalización del servicio incrementó la incertidumbre, especialmente entre quienes necesitaban hacer transferencias, pagos o movimientos urgentes.

Con el paso de las horas, la molestia creció en redes sociales. Muchos usuarios aseguraron que no podían acceder a sus cuentas ni realizar operaciones básicas, mientras otros señalaron que los inconvenientes también afectaron pagos con datáfonos y consultas de saldo. La etiqueta del banco se convirtió en tendencia, acompañada de reclamos por la falta de información más detallada sobre la contingencia.

A las 9:52 de la noche, la entidad publicó un nuevo mensaje indicando que ya había logrado restablecer algunos servicios. En ese comunicado señaló que los clientes podían usar sus tarjetas débito y crédito, así como realizar retiros en cajeros electrónicos. Además, agradeció la paciencia de los usuarios y aseguró que continuaba trabajando para tener todo disponible lo antes posible.

No obstante, para muchos clientes la situación estaba lejos de resolverse. Tras ese último pronunciamiento, no hubo nuevas actualizaciones oficiales durante la noche, lo que aumentó la percepción de falta de claridad frente a la magnitud real de la falla. Algunos usuarios manifestaron que, pese al anuncio, seguían experimentando problemas para ingresar a la plataforma o completar transacciones.

La situación volvió a abrir el debate sobre la estabilidad de los servicios bancarios digitales y la capacidad de respuesta ante fallas masivas en una de las entidades financieras más grandes del país. En un contexto en el que cada vez más personas dependen de los canales virtuales para sus finanzas diarias, interrupciones de este tipo generan impactos inmediatos en comercios, trabajadores independientes y empresas.

Hasta el momento, Bancolombia no ha detallado las causas específicas de los inconvenientes ni el alcance total de la afectación. Tampoco ha precisado si se trató de una actualización programada, una falla técnica imprevista o un incidente externo.

Mientras tanto, las quejas de usuarios continúan circulando en redes sociales, donde clientes piden mayor transparencia y comunicación oportuna ante este tipo de situaciones. La entidad, por su parte, reiteró que su prioridad es garantizar la estabilidad del sistema y devolver la normalidad a todos sus canales en el menor tiempo posible.