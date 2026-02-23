Trabajo si hay: Distrito oferta 1.366 vacantes de empleo en diferentes áreas hasta el sábado 28 de febrero

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer una nueva feria de empleo en la que ofrece más de 1.300 vacantes de trabajo hasta el próximo sábado 28 de febrero. Las ofertas laborales son para perfiles con educación básica y media, así como técnicos, tecnológicos, profesionales y con estudios de especialización.

Las vacantes incluyen cargos que no requieren experiencia y otros que demandan hasta siete años de trayectoria, con rangos salariales entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Algunos cargos disponibles

Hay oportunidades, tanto quienes buscan su primer empleo como quienes cuentan con experiencia pueden encontrar opciones acordes con su formación y recorrido laboral. Algunas de las vacantes disponibles son:

Optómetra.

Auxiliar de odontología.

Médico especialista en fisiatría.

Auxiliar especializado en carne.

Auxiliar especializado en panadería.

Costurero.

Cajero.

Practicante de bienestar.

Auxiliar contable.

Operario planta metalmecánica.

Aprendiz área administrativa.

Inspector SST.

Asesor de cartera solucionador.

Coordinador jurídico.

Auxiliar logístico conductor C1 C2.

Docente de matemáticas.

Docente de inglés.

Docente de sociales.

Docente de español.

Docente de música.

Docente de arte.

Psicopedagogo o licenciado en educación especial.

Auxiliar de tienda.

Coordinador de equipo.

Ejecutivo comercial junior.

Analista de nómina.

Ejecutivo comercial brain hunter.

Analista contable y financiero.

Contador junior.

Asistente de selección.

Coordinador de operaciones.

Psicólogo organizacional.

Auxiliar de sistema.

Practicante administrativo.

Analista administrativo.

Asesor inmobiliario.

Líder de servicio psicología organizacional.

Psicólogo.

Supervisor de zona.

Coordinador de exportación.

Asistente ejecutivo.

Coordinador de importación.

Digitador transcriptor radiología.

Auxiliar en salud oral o técnico en higiene oral.

Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas.

Maestro de construcción.

Especialista en topografía.

Especialista en urbanismo.

Especialista ambiental.

Especialista en presupuesto.

Apoyo en contratación.

Analista de operaciones.

Especialista en tránsito y transporte.

Especialista en redes húmedas y secas.

Coordinador de campo.

Auxiliar de puerta automotriz.

¿Cómo​ se postula a las vacantes de empleo?

Para postularse, debe registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.