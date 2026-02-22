Bomberos reportaron una explosión y un posible colapso estructural en un edificio del norte de Bogotá

En la mañana de este domingo 22 de febrero el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que tuvo que controlar una grave emergencia registrada en el norte de la capital. De acuerdo con la entidad, se trató de una explosión cuyas causas aún se están investigando. Los hechos se registraron en la madrugada y al menos una persona resultó herida.

“En horas de la madrugada, con apoyo de los equipos especializados de Aeronaves no Tripuladas y de Búsqueda y Rescate Urbano, controlamos riesgos asociados a un colapso estructural producto de una explosión, en la Cra 19 con Cll 96″, indicó el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital a través de su cuenta oficial en la red social X.

Adicionalmente, señalaron que una persona resultó lesionada debido a que estaba presentando una serie de dificultades respiratorias. Para garantizar su atención, los bomberos la entregaron a una ambulancia de la Secretaría de Salud Distrital, que se encargó de evaluarla.

También indicaron que tuvieron que activar el apoyo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), debido a la gravedad de lo ocurrido. Los hechos, además, serán evaluados por el equipo especializad de Investigación de Incendios que tendrá como fin establecer cuál fue el origen y la causa de la explosión.

Bomberos hicieron otro rescate en el sur de Bogotá

La explosión en el norte de Bogotá no fue la única emergencia que tuvieron que atender los uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos durante la madrugada de este domingo 22 de febrero.

Por medio de sus redes sociales, la entidad también registró que una persona resultó atrapada en un vehículo que se encontraba en la carrera 15 con calle 75 sur.

“El paciente fue entregado al personal de Secretaría de Salud. Se solicitó apoyo de la Policía de Bogotá. Se aseguró el área”, concluyó el Cuerpo Oficial de Bomberos.