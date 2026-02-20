“Una desgracia”: Iván Cepeda critica el sistema de salud en Colombia y propone reforma urgente

El candidato presidencial Iván Cepeda lanzó fuertes críticas al actual modelo de salud en Colombia, al que calificó como “una desgracia”, durante una entrevista concedida a Caracol Televisión. En el diálogo, el aspirante aseguró que el país enfrenta una crisis estructural en el sistema sanitario y propuso una reforma a la salud acompañada de un plan de choque urgente.

Cepeda afirmó que la crisis actual no es un hecho aislado, sino el resultado de años de malas decisiones en la administración de los recursos. Según explicó, uno de los principales problemas radica en la forma en que se manejan los recursos financieros de la salud, lo que, en su concepto, ha permitido graves casos de corrupción.

Candidato Iván Cepeda propone sistema de salud mixto y comisión de la verdad para investigar corrupción

“Lo que ha ocurrido es uno de los mayores robos que ha habido en Colombia”, sostuvo el candidato, al referirse al presunto saqueo de billones de pesos del sistema de salud. Incluso planteó que este escándalo debería ser investigado a fondo mediante una comisión de la verdad, con el fin de esclarecer cómo fueron desviados los dineros destinados a la atención de millones de colombianos.

El dirigente señaló que, aunque es fundamental conocer la verdad sobre lo ocurrido, los pacientes que hoy esperan medicamentos y atención médica no pueden esperar largos procesos de investigación. Por ello, insistió en la necesidad de implementar un plan de choque inmediato que permita estabilizar el sistema mientras se construye una reforma estructural.

En su propuesta, Cepeda plantea la creación de un sistema de salud mixto, en el que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que aún operan puedan tener participación, pero bajo un modelo en el que el control y la supervisión estén en cabeza de un sistema público más fuerte, que garantice transparencia y evite que se repitan los errores del pasado.

El candidato explicó que la reforma debe abordar varios frentes simultáneamente: la garantía en el suministro de medicamentos, el fortalecimiento de la red hospitalaria, la situación crítica de muchas instituciones prestadoras de salud, así como las condiciones laborales del recurso humano en salud, que también atraviesa dificultades.

Uno de los puntos clave del debate fue el futuro de la Nueva EPS, entidad que ha enfrentado cuestionamientos y dificultades administrativas. Frente a este tema, Cepeda aseguró que es necesario realizar un diagnóstico claro y preciso antes de tomar decisiones definitivas, subrayando que cualquier medida debe estar basada en un análisis técnico riguroso.

El aspirante presidencial también hizo énfasis en que la reforma al sistema de salud en Colombia debe surgir de un proceso de concertación. Aunque reconoció que existen profundas diferencias en el debate público, manifestó su intención de promover acuerdos que permitan sacar adelante los cambios sin afectar la prestación del servicio.

Para Cepeda, el país necesita transformar el sistema sanitario para garantizar el derecho fundamental a la salud y evitar que continúen los escándalos de corrupción. “Esa situación requiere un tratamiento urgente”, insistió, reiterando que la prioridad deben ser los millones de usuarios que hoy enfrentan demoras, falta de medicamentos y deficiencias en la atención.

Con estas declaraciones, el candidato presidencial Iván Cepeda dejó claro que la crisis del sistema de salud en Colombia será uno de los ejes centrales de su campaña, proponiendo una reforma estructural acompañada de medidas inmediatas que permitan enfrentar lo que considera una de las mayores problemáticas sociales del país.