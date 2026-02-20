Iván Cepeda dio su opinión sobre convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente en entrevista

El candidato presidencial Iván Cepeda se refirió a la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, durante una entrevista concedida a Caracol Televisión, en la que también abordó temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la reforma a la justicia y los cambios en materia de política social.

Durante el diálogo, Cepeda explicó que, en su opinión, el país cuenta actualmente con la normatividad suficiente para impulsar transformaciones profundas sin necesidad de realizar modificaciones estructurales a la Constitución. “Yo creo que es perfectamente posible hacer esos cambios sin necesidad de grandes cambios normativos”, afirmó el aspirante presidencial, al ser consultado sobre si el actual cuerpo de leyes permite avanzar en reformas importantes.

El dirigente sostuvo que en Colombia existen herramientas legales suficientes para fortalecer la lucha contra la corrupción, uno de los problemas que considera prioritarios. En ese sentido, señaló que no necesariamente se requiere una reforma constitucional para profundizar en mecanismos de control, transparencia y sanción. Según explicó, el marco jurídico vigente permite desarrollar acciones más contundentes si hay voluntad política para hacerlo.

No obstante, el candidato presidencial reconoció que el país sí necesita una reforma a la justicia, aunque aclaró que este proceso no depende directamente de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. “Otra cosa es que en Colombia se requiere una reforma a la justicia, pero no depende una cosa de otra”, puntualizó, diferenciando los escenarios de reforma institucional y cambio constitucional.

Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, Cepeda indicó que ha sido claro en su postura: podría convertirse en un escenario viable, pero únicamente si surge de un amplio proceso de concertación. Para el aspirante, cualquier iniciativa de este tipo debe estar basada en un acuerdo nacional que involucre a distintos sectores políticos y sociales.

El dirigente explicó que el debate no puede centrarse en “cambiarlo todo”, como suelen temer algunos defensores de la Constitución de 1991, sino en identificar los problemas esenciales que requieren solución. Entre esos temas mencionó la corrupción y la necesidad de impulsar transformaciones en la política social, aspectos que, a su juicio, demandan consensos amplios.

“Hay que intentar llegar a un acuerdo sobre los problemas esenciales”, señaló Cepeda, subrayando que el mecanismo —ya sea una reforma legislativa o una eventual Constituyente— debe ser el resultado de una concertación sólida. En su planteamiento, lo fundamental no es el instrumento jurídico en sí, sino la construcción de consensos que permitan hacer viables los cambios desde el punto de vista normativo y constitucional.

El debate sobre una nueva Asamblea Constituyente en Colombia ha generado opiniones divididas en el escenario político. Mientras algunos sectores consideran que podría abrir la puerta a transformaciones estructurales, otros advierten sobre los riesgos de modificar el marco constitucional vigente.

Con estas declaraciones, Iván Cepeda dejó claro que, aunque no descarta la posibilidad de una Constituyente, su prioridad está en promover acuerdos nacionales que permitan avanzar en la lucha contra la corrupción y en reformas sociales profundas, utilizando los instrumentos legales que ya existen en el país.