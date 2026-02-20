Huéspedes colombianos podrán reservar en Airbnb sin pagar de inmediato gracias a nueva opción flexible

La plataforma de alojamiento Airbnb anunció el lanzamiento en Colombia de “Reserva ahora, paga después”, una nueva opción que permitirá a los huéspedes asegurar una estadía sin realizar un pago inmediato al momento de la reservación. La medida busca ofrecer mayor flexibilidad de pago y facilitar la planificación de viajes tanto nacionales como internacionales.

Para leer: ‘Fico’ Gutiérrez habló con directivo de Airbnb, por presuntas cancelaciones en la plataforma por conciertos de Bad Bunny en Medellín

Con esta nueva modalidad, los huéspedes colombianos podrán reservar alojamientos que cumplan con los requisitos en cualquier parte del mundo y diferir el pago hasta poco antes de que finalice el período de cancelación gratuita, siempre que el anuncio tenga una política flexible o moderada. De esta manera, no será necesario pagar el monto total al instante, lo que representa una alternativa atractiva para quienes organizan viajes en grupo o cuentan con un presupuesto limitado.

Airbnb habilita en Colombia la opción de reservar sin pago inmediato para viajes nacionales e internacionales

Según la compañía, este lanzamiento refuerza su compromiso de brindar opciones de pago más flexibles, lo que también podría traducirse en un aumento de las reservaciones para los anfitriones. La empresa destacó que, tras la implementación de esta función en Estados Unidos, se registró un incremento en las noches y alojamientos reservados durante el cuarto trimestre de 2025 frente al trimestre anterior.

El esquema está diseñado para equilibrar la experiencia entre huéspedes y anfitriones. Aunque el viajero no paga de inmediato, el importe total debe abonarse antes de que termine el período de cancelación gratuita. Esto garantiza que, en caso de cancelación, el anfitrión disponga de tiempo suficiente para conseguir una nueva reservación. Las políticas de cancelación establecidas por los anfitriones no sufrirán modificaciones.

El anuncio coincide con nuevas tendencias que muestran que los viajeros priorizan la flexibilidad al reservar. De acuerdo con una encuesta realizada a colombianos por Airbnb en conjunto con Focaldata, cerca del 80% considera importante contar con opciones de pago flexibles al planear vacaciones. Además, más del 70% afirma utilizar este tipo de alternativas cuando están disponibles, y casi el 20% asegura que siempre las elige. Un 30% indicó que ha perdido su alojamiento preferido por demoras al coordinar el dinero con amigos o familiares.

La empresa también reveló que sus predicciones de viaje para 2026 apuntan a un crecimiento de escapadas a ciudades internacionales y a experiencias que inviten a desconectarse del entorno digital. Eventos globales como Coachella y la Copa Mundial de la FIFA están impulsando la demanda de alojamiento, lo que hace más relevante contar con herramientas que permitan reservar con anticipación sin afectar de inmediato el flujo de caja del viajero.

“Reserva ahora, paga después” se suma a otras alternativas como “Paga una parte ahora y otra después”, que permite dividir el costo en dos momentos distintos. Con estas iniciativas, Airbnb en Colombia busca hacer los viajes más accesibles y adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo.

La opción ya está disponible para los viajeros colombianos que reserven estadías elegibles con políticas de cancelación flexible o moderada en destinos de todo el mundo, ampliando así las posibilidades de planificación y organización de viajes con mayor comodidad financiera.