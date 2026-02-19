Protestas cerca de la Universidad Nacional en vivo: manifestantes bloquearon la calle 26

El ambiente en la Universidad Nacional sigue agitado en la mañana de este jueves 19 de febrero a raíz de una manifestación protagonizada por estudiantes, quienes están protestando tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de reintegrar a José Ismael Peña como rector.

Por lo pronto, las manifestaciones han generado afectaciones en la movilidad del occidente de Bogotá, puntualmente sobre la calle 26.

Manifestaciones en vivo hoy 19 de febrero del 2026

11:53 a.m.: Las autoridades de tránsito revelaron cuáles son los dos puntos en los que se están desplazando manifestantes a esta hora:

Cra. 7 con calle 32. Avanzan hacia Plaza de Bolívar.

Avanzan hacia Plaza de Bolívar. Carrera 13 con calle 24. Avanzan al sur.

10:58 a.m.: “Manifestantes que se desplazaban sobre la Av. Américas, toman la Av. Calle 26 al oriente, avanzan a la altura de la carrera 23″, indicó la Secretaría de Movilidad.

10:26 a.m.: Se registra otro foco de protestas en la avenida de Las Américas con carrera 30. Hay afectaciones en la calzada mixta. Los manifestantes caminan hacia el oriente de la ciudad.

TransMilenio informó que sus servicios retomaron la operación habitual sobre la calle 26.

10:16 a.m.: Las autoridades reportaron que los manifestantes ingresaron a la Hemerotecta de la calle 26 con carrera 44a. Mejoran las condiciones de movilidad en la calle 26 y vuelve a fluir el tránsito con normalidad. "Agentes Civiles realizan gestión y monitoreo constante de las condiciones de movilidad en el sector", anotó la Secretaría de Movilidad en un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X.

10:00 a.m.: “A la hora manifestantes bloquean la vía, deja de operar temporalmente la estación Ciudad Universitaria. Flota Troncal realiza contraflujo”, reportó TransMilenio sobre la situación en la troncal de la calle 26.

09:55 a.m.: La Secretaría de Movilidad reportó el inicio de una manifestación en el sentido oriente-occidente en la la Av. El Dorado con carrera 37.