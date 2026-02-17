Un boyacense cambió su vida en segundos: así cayó el primer gran premio de MiLoto en el departamento

Un boyacense cambió su vida en cuestión de segundos al convertirse en el primer ganador de MiLoto en Boyacá, luego de acertar los números 04, 13, 15, 25 y 37 en el sorteo No. 0486, lo que le permitió llevarse un premio de $400 millones. El histórico resultado marca un hito para este departamento y consolida a MiLoto como uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

El ganador, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, se suma a la creciente lista de personas que han visto transformada su realidad gracias a este sistema de sorteos. En este caso, una sola jugada fue suficiente para acceder a una cifra que representa un cambio significativo en su calidad de vida, convirtiéndose en el primer boyacense en obtener el premio mayor de MiLoto desde su lanzamiento.

Cinco números y $400 millones: la jugada histórica que sorprendió a Boyacá

De acuerdo con cifras oficiales, MiLoto se consolida como el juego más fácil de jugar y más fácil de ganar, al haber entregado desde su creación y hasta el 15 de febrero de 2026 más de $43.951 millones en premios, distribuidos en 2.508.741 premios pagados en todo el país. Estos números reflejan el crecimiento sostenido de la plataforma y su impacto en miles de jugadores de diferentes regiones.

Además del beneficio individual que representa cada premio, MiLoto cumple un rol social clave. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 15 de febrero de 2026, el juego ha destinado más de $18.800 millones al sistema de salud en Colombia, recursos que contribuyen al fortalecimiento de la atención médica y al bienestar de la población. De esta manera, cada participación no solo abre la posibilidad de ganar, sino que también se convierte en un aporte directo a la salud pública.

Los juegos como MiLoto, regulados bajo los lineamientos establecidos por las autoridades nacionales, no solo ofrecen la oportunidad de transformar la vida de una persona, sino que también tienen un impacto colectivo. Parte de los recursos recaudados se canalizan hacia sectores estratégicos, lo que refuerza su papel como una herramienta de responsabilidad social dentro del sistema de juegos de azar en Colombia.

Con un nuevo acumulado ya en marcha, miles de jugadores permanecen a la expectativa del siguiente sorteo, con la ilusión de convertirse en el próximo ganador millonario de MiLoto. Desde su lanzamiento, este juego ha realizado más de 2.1 millones de pagos en premios, que superan los $35.389 millones, cifras que evidencian su aceptación y posicionamiento a nivel nacional.

El ganador del premio mayor deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada del proceso de entrega del incentivo económico, o consultar los requisitos completos para el reclamo a través del portal oficial www.baloto.com, donde se especifican los procedimientos necesarios para hacer efectivo el pago de forma segura y transparente.

Actualmente, MiLoto puede adquirirse de manera sencilla desde cualquier parte del país. Los jugadores pueden comprar sus tiquetes a través del celular o computador, ingresando a la página web oficial de Baloto, o acercándose a alguno de los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS, así como en las principales cadenas de grandes superficies. Esta amplia cobertura facilita el acceso incluso en zonas rurales, ampliando las oportunidades de participación.

El caso del ganador boyacense se suma a una serie de historias que demuestran cómo MiLoto continúa llegando a comunidades de todo el territorio nacional, entregando premios significativos y consolidándose como una de las loterías con mayor impacto económico y social en Colombia.