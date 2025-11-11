Resultados de MiLoto que cayó con mil millones de pesos por primera vez en ciudad intermedia en Colombia

Un habitante de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, se convirtió en el ganador del premio más grande entregado hasta ahora por MiLoto. Los números 07, 17, 26, 27 y 33 fueron los que le permitieron obtener $1.000 millones, cifra histórica para este juego de azar que sigue aumentando su popularidad entre los colombianos.

El tiquete ganador fue adquirido de manera manual en un punto de venta del aliado comercial Su Red, una de las redes de recaudo y transacciones de mayor cobertura en el territorio nacional. De acuerdo con la información entregada por la compañía, el sorteo correspondiente al número 0430 dejó en total 21.134 ganadores en todo Colombia y más de $1.160 millones en premios, reflejando la amplia participación y confianza de los jugadores.

Desde su lanzamiento, MiLoto ha logrado posicionarse como uno de los juegos preferidos a nivel nacional, al realizar más de 2.1 millones de pagos en premios, que superan los $35.389 millones. Estas cifras evidencian el crecimiento sostenido del juego y su papel en la generación de oportunidades para miles de participantes en diferentes regiones del país.

El ganador del premio mayor deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada del proceso de entrega del incentivo económico, o consultar los requisitos completos para el reclamo a través del portal oficial www.baloto.com. Allí se especifican las condiciones y procedimientos necesarios para hacer efectivo el premio de forma segura.

MiLoto puede ser adquirido de manera sencilla desde cualquier parte del país. Los jugadores tienen la posibilidad de comprar sus tiquetes a través del celular o computador, ingresando a la página web oficial de Baloto, o acercándose a alguno de los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS, así como en las principales cadenas de grandes superficies. Esta cobertura facilita que personas de diferentes zonas, incluyendo zonas rurales, puedan participar sin mayores dificultades.

El caso del ganador de Puerto Asís se suma a una lista de historias que destacan cómo este juego continúa entregando premios significativos y llegando a comunidades en diversas regiones del país.