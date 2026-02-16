En video: en acto reservado, UBPD entrega restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo a Javier Giraldo

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó este domingo 15 de febrero, en un acto privado y reservado, los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo al sacerdote jesuita Javier Giraldo, en una ceremonia cargada de simbolismo y memoria histórica. Un video compartido posteriormente mostró el momento de la entrega, acompañado de aplausos y gestos de celebración, tras décadas de incertidumbre sobre el paradero del reconocido cura guerrillero.

Para leer: ¿Cómo es la sotana del padre Camilo Torres que ahora será uno de los símbolos nacionales?

La noticia se da semanas después de que la UBPD confirmara oficialmente el hallazgo del cuerpo de Camilo Torres, luego de más de dos años de búsqueda intensiva, impulsada durante el actual gobierno. El sacerdote, teólogo y sociólogo fue declarado como desaparecido el 15 de febrero de 1966, fecha en la que participó en su primer combate como integrante del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Hallan y entregan restos de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero desaparecido desde 1966

Aunque la organización guerrillera había reconocido desde hace décadas que Torres murió en combate en el sector de Patio Cemento, en Santander, su cuerpo nunca fue entregado. Según versiones históricas, los militares de la época ocultaron el cadáver durante casi 60 años, lo que convirtió su desaparición en uno de los casos más emblemáticos de la memoria política en Colombia.

El cuerpo de Camilo Torres Restrepo fue finalmente localizado por un grupo de antropólogos forenses, en una zona rural del departamento de Santander, como parte de los procesos de búsqueda humanitaria liderados por la UBPD. Este hallazgo marca un hito dentro de los esfuerzos del Estado por esclarecer casos de desaparición forzada vinculados al conflicto armado.

Tras conocerse el hallazgo, en días pasados, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente y aseguró que se respetará la voluntad de rendirle honores académicos e históricos. “El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la Teología de la Liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario”, escribió el mandatario en su cuenta oficial.

Petro, quien ha elogiado en múltiples ocasiones el legado del sacerdote, también ha reiterado a la guerrilla del ELN la importancia de seguir los caminos de Camilo Torres para avanzar hacia una paz real en Colombia, destacando su pensamiento como una referencia ética para la transformación social.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó mediante un comunicado que realizará un abordaje interdisciplinario técnico-científico a diferentes muestras óseas, con el fin de profundizar los análisis forenses. La entidad aclaró que no tiene en su poder los restos, ya que estos permanecen bajo custodia de la UBPD y de las autoridades competentes.

Camilo Torres Restrepo fue un teólogo, sociólogo y sacerdote colombiano, considerado pionero de la Teología de la Liberación, una corriente que unía el cristianismo con las luchas sociales. En 1965 se unió al ELN bajo el alias de “Argemiro”, convencido de que la revolución armada era un camino legítimo para combatir la desigualdad.

Su figura continúa siendo símbolo de las luchas sociales y políticas en Colombia, aunque también genera controversia por su decisión de integrarse a la guerrilla. El hallazgo y entrega de sus restos no solo cierran un capítulo histórico, sino que reabren el debate sobre la memoria, la violencia política y la reconciliación en el país.