Indignante: Bebé de 2 años habría sido abusada sexualmente por su expadrastro, a quien capturaron en flagrancia

Bebé de 2 años fue abusada sexualmente por su expadrastro. (Foto: Freepik - foto de referencia)

Este sábado, 14 de febrero, se conoció un terrible caso en el que una bebé de solo 2 años de edad habría sido abusada sexualmente por parte de la expareja de su mamá. El sujeto fue capturado en flagrancia por las autoridades y trasladado a la Estación de Policía de Fontibón en Bogotá.

Según conoció Noticas RCN, el hombre está a la espera de ser trasladado a un establecimiento carcelario mientras se adelanta el proceso judicial.

Bebé de 2 años fue abusada sexualmente por la expareja de la mamá

El teniente coronel, Julián García, comandante de la Policía de Fontibón, indicó que la madre “nos manifestó que esta persona es el padrastro de la menor de edad, que ella salió un momento a hacer unas diligencias cerca al lugar de la residencia, al momento que llega a la misma se percata de esta situación, por esto informa a la línea de emergencia y es cuando llega la Policía Nacional”.

Por su parte, se conoció que la bebé fue trasladada de inmediato al Hospital de Fontibón, en donde todavía permanece bajo observación médica.

“En estos momentos ella se encuentra en la clínica, de igual forma su madre recibe un apoyo psicosocial. El proceso judicial está en curso y este sujeto ya tiene medida privativa de la libertad por acceso carnal violento con menor de 14 años”, indicó el comandante.

Asimismo, el oficial destacó la importancia de la denuncia de la progenitora, “quien es testigo presencial de los hechos”.

Cabe destacar en durante el 2025 se reportaron 2125 casos de delitos sexuales contra menores en la capital del país, lo que representa una promedio de seis (6) casos al día, según el mismo medio.