¡Impactante accidente esta noche de viernes en Bogotá! Camión se volcó y cayó sobre un carro particular en la Circunvalar

Un tractocamión parece ser que perdió la estabilidad y terminó cediendo sobre su costado hasta caer directamente encima de una camioneta particular. El siniestro vial ocurrió en la Avenida Circunvalar con carrera 3, sobre la calzada sentido norte-sur, justo a la altura de la subida al cerro de Monserrate.

(También puede leer: Tragedia en Córdoba: la impactante cifra de animales muertos y damnificados que tiene en alerta a las autoridades)

El peso del vehículo de carga sobre el techo del automóvil desató la alerta inmediata de los conductores y transeúntes que se movilizaban por esta zona de la localidad de Santa Fe.

La magnitud del impacto obligó al despliegue urgente de las autoridades competentes que ya se encuentran en el lugar.

¿Qué pasó con los pasajeros de la camioneta?

A pesar de lo aparatoso del choque y de las imágenes de los vehículos involucrados, los reportes preliminares indican que hasta el momento, no hay registro de personas con lesiones.

Rutas alternas para conductores

El volcamiento bloqueó ambos carriles del corredor vial, generando un tráfico masivo en el centrooriente de la ciudad. La remoción del tractocamión exige el traslado de grúas, por lo que el paso permanecerá restringido.

Para los ciudadanos que necesitan desplazarse hacia el sur, las autoridades de tránsito recomiendan desviar por la Avenida Comuneros o tomar la carrera 10 como vías de escape.