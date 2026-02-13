El video clave del sicario de traje: así fue el asesinato del empresario y su escolta en Chapinero frente a reconocido gimnasio

Nuevas piezas procesales han salido a la luz en la investigación por el doble homicidio ocurrido este miércoles en la localidad de Chapinero. Cámaras de seguridad del sector registraron el accionar de un hombre, vestido formal, ejecutó el ataque armado contra el empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez.

El material audiovisual, revelado inicialmente por Noticias Caracol, expone una planificación meticulosa que descarta un hecho deliberado. Este esperó en la esquina de la carrera Séptima con calle 85, camuflandose entre los transeúntes gracias a su vestimenta de traje y corbata, mientras fingía sostener una conversación telefónica para no levantar sospechas.

Coordinación criminal y el factor sorpresa

Según el análisis de los registros, el ataque se perpetró pasadas las 3:00 p. m., segundos después de que Aponte y Gutiérrez abandonaran la sede del gimnasio. La grabación evidencia cómo el tirador identificó visualmente a sus objetivos y los abordó por la espalda, accionando el arma de fuego repetidamente a la altura de la cabeza y el cuello, sin dar margen de reacción al guardaespaldas.

La Policía Metropolitana de Bogotá, bajo el mando del general Giovanni Cristancho, ya analiza cerca de 50 videos de la zona para establecer la trazabilidad completa del crimen.

La huida se dio en cuestión de segundos. Una motocicleta, identificada preliminarmente por testigos, esperaba a pocos metros del lugar de los hechos para evacuar al sicario por el corredor vial de la Séptima.

Aunque ciudadanos y entrenadores del centro deportivo, capacitados en primeros auxilios, intentaron estabilizar a las víctimas en la vía pública, la gravedad de las heridas fue letal.

Las autoridades mantienen vigilada la zona y la Fiscalía General de la Nación ha asumido la inspección técnica, mientras el establecimiento comercial anunció el cierre temporal de su sede en La Cabrera durante 48 horas como medida de duelo y para facilitar las labores forenses.