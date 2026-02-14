Cruce de disparos y 40 minutos de persecución: Policías se enfrentaron a ladrones de una camioneta de alta gama

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue abordada por cuatro delincuentes armados cuando salía de un establecimiento de comercio. Bajo intimidación con arma de fuego, los sujetos la despojaron del vehículo y emprendieron la huida.

La rápida reacción de las autoridades permitió activar de inmediato el plan candado. Un uniformado adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte, que se movilizaba por la avenida de Las Américas con carrera 60, detectó el vehículo circulando a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas. Al impartir la orden de detención, el conductor hizo caso omiso, lo que dio inicio a una persecución que se prolongó por más de 40 minutos.

Durante el seguimiento, el uniformado fue embestido por el automotor y se registró un cruce de disparos. Gracias al despliegue articulado de las patrullas de vigilancia y al cierre estratégico de vías, los delincuentes optaron por abandonar la camioneta en la carrera 36 con calle 19, donde finalmente fue recuperada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier hecho que afecte la tranquilidad y seguridad en la ciudad, a través de la Línea 123, los canales oficiales o el CAI más cercano.

Denuncia ciudadana permitió desmantelar parqueadero ilegal con autos hurtados

La acción fue posible gracias a la alerta de la comunidad, que informó sobre varios automotores que figuraban como robados y permanecían en un lote utilizado de manera irregular como parqueadero.

Con el apoyo de la SIJÍN Automotores, las autoridades realizaron la inspección técnica de los vehículos y establecieron que presentaban alteraciones en los números de chasis y motor, los cuales no correspondían con las placas instaladas. En el procedimiento fueron recuperados dos vehículos.

Las personas capturadas deberán responder por los delitos de receptación y alteración o supresión del número de identificación de vehículo automotor. Tanto los detenidos como los automotores quedaron a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial.