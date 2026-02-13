Prepárese: Ideam dio a conocer el pronóstico del clima para hoy en Bogotá y a nivel nacional

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam dio a conocer el pronóstico del clima para el día de hoy en Bogotá y a nivel nacional. Igualmente informó sobre las alertas por deslizammientos e inundaciones en los municipios.

Pronóstico del clima Bogotá

Según​ el Ideam, durante la madrugada, se han presentado lluvias ligeras y moderadas en amplios sectores de Bogotá. Especialmente, en zonas de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos y Teusaquillo, lloviznas en el resto de la ciudad. En la mañana se esperan lluvias ligeras en las primeras horas de la jornada en amplios sectores del norte, centro y occidente.

En horas de la tarde, son esperadas lluvias ligeras y en algunos casos moderadas, en el norte, oriente, centro y occidente de la ciudad, en zonas de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda y Teusaquillo. La temperatura máxima estimada es de 20°C.

Durante la noche son previstas lloviznas y lluvias ligeras en el norte y occidente sobre Usaquén, Fontibón, Suba, y Engativá.

Pronóstico del clima a nivel nacional

La entidad también expresó que para las próximas 24 horas, se prevé que los principales acumulados de lluvia se registren en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, así como en el sur de la región Caribe y en el suroriente de la Orinoquía.

Por departamentos, los mayores acumulados se estiman en Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Huila, Tolima, Santander, occidente de Boyacá, Norte de Santander, sur de Córdoba, sectores del sur de Sucre, sur de Bolívar, sur de Cesar, Amazonas, Putumayo y Caquetá.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco

Clima principales ciudades

- Barranquilla: Durante la jornada se prevé escasa nubosidad con prevalencia de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C).

- Cartagena: Cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante el día, con probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. (T. máx.: 35 °C).

- Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado con prevalencia del tiempo seco, hasta final de la tarde, con probabilidad de lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 29 °C).

- Tunja: Se espera cielo entre parcial a ligeramente nublado durante el día con posibles lloviznas y lluvias entre la madrugada y mañana (T. máx.: 19 °C).

- Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, posibles lloviznas y lluvias a lo lar del día. (T. máx.: 27 °C).

- Cali: Cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras durante todo el día(T. máx.: 29 °C).