Temblor en Colombia este 13 de febrero afectó a varios departamentos

El epicentro se registró en el departamento de Chocó y se sintió en ciudades como Medellín y Pereira.

Temblor en Colombia 13 de febrero
Temblor en Chocó se sintió en Antioquia y Risaralda Foto: Servicio Geólogico Colombiano
Por Sebastian Ramirez

En la mañana de este viernes 13 de febrero el Servicio Geológico Colombiano reportó que se registró un temblor en el país que afectó a varios departamentos. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,7 y su epicentro se reportó en el municipio de San José del Palmar, Chocó.

Entre tanto, se conoció que el temblor se registró a una profundidad de 105 kilómetros sobre las 6:40 de la mañana de este viernes.

Ciudadanos de capitales como Medellín y Pereira reportaron que sintieron el temblor esta mañana. También hubo reportes de personas en Manizales, quienes señalaron que fue un movimiento leve y de corta duración. En otros municipios como Chinchiná, en el departamento de Caldas y Dosquebradas, en el departamento de Risaralda.

¿Qué hacer en caso de un temblor?

Las autoridades les dan algunas recomendaciones a los ciudadanos para actuar en caso de un temblor y garantizar su seguridad y la de sus allegados.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá da las siguientes recomendaciones para estos casos:

  1. En caso de sismo se deben activar los planes de emergencia de los colegios, de las casas, de las empresas y familiar.
  2. Mientras que esté temblando tienes que evitar estar cerca de puertas, ventanas u objetos que puedan afectar tu vida o tu integridad. Siempre busca un punto de encuentro.
  3. Evacúa la edificación una vez el movimiento telúrico se haya detenido.
  4. Evita usar el ascensor para evacuar es mejor transitar por las escaleras.
  5. Algunos daños pueden ser superficiales sin que signifiquen daños estructurales.
  6. En caso de fallas o daños, reporta a la Línea de Emergencias 123.

