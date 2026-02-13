Temblor en Colombia este 13 de febrero afectó a varios departamentos

En la mañana de este viernes 13 de febrero el Servicio Geológico Colombiano reportó que se registró un temblor en el país que afectó a varios departamentos. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,7 y su epicentro se reportó en el municipio de San José del Palmar, Chocó.
Entre tanto, se conoció que el temblor se registró a una profundidad de 105 kilómetros sobre las 6:40 de la mañana de este viernes.
Ciudadanos de capitales como Medellín y Pereira reportaron que sintieron el temblor esta mañana. También hubo reportes de personas en Manizales, quienes señalaron que fue un movimiento leve y de corta duración. En otros municipios como Chinchiná, en el departamento de Caldas y Dosquebradas, en el departamento de Risaralda.
¿Qué hacer en caso de un temblor?
Las autoridades les dan algunas recomendaciones a los ciudadanos para actuar en caso de un temblor y garantizar su seguridad y la de sus allegados.
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá da las siguientes recomendaciones para estos casos:
- En caso de sismo se deben activar los planes de emergencia de los colegios, de las casas, de las empresas y familiar.
- Mientras que esté temblando tienes que evitar estar cerca de puertas, ventanas u objetos que puedan afectar tu vida o tu integridad. Siempre busca un punto de encuentro.
- Evacúa la edificación una vez el movimiento telúrico se haya detenido.
- Evita usar el ascensor para evacuar es mejor transitar por las escaleras.
- Algunos daños pueden ser superficiales sin que signifiquen daños estructurales.
- En caso de fallas o daños, reporta a la Línea de Emergencias 123.