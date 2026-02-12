Polémica en El Campín: exponen a “poderosos” que habrían bloqueado la avenida NQS tras partido de Millonarios

El concejal de Bogotá Juan David Quintero puso en evidencia un hecho que ha generado indignación en la capital. De acuerdo con una publicación que hizo en la red social X, lo que aparentemente es un esquema de seguridad que bloqueó la avenida NQS tras el partido de Millonarios vs. Águilas Doradas en el estadio El Campín.

(Lea también: “Va asustada”: indignación por policías que insultan a mujer que lleva a una niña en una patineta en Cali).

“Anoche bloquean la NQS, tapan placas y hasta cierran la avenida mientras salen del Campín. ¿La autoridad? Mirando y ayudando", sostuvo el concejal Quintero.

Además, les pidió públicamente a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Secretaría de Movilidad que den respuestas sobre estos hechos. Incluso, pidió ayuda para revelar la identidad de las personas que estuvieron detrás del bloqueo del importante corredor vial.

“X ayúdame a identificar estos “poderosos” que violan la ley! Tienen huevo", puntualizó el concejal de Bogotá.

En las imágenes que fueron publicadas por el concejal se observa cómo una moto se estaciona en plena avenida NQS y un policía al parecer está impidiendo el paso de vehículos particulares y de servicio público por el corredor vial mientras algunas personas se suben a una camioneta.

El hecho ha generado una ola de críticas en redes sociales, pero por ahora las autoridades capitalinas no han señalado si se trata de una maniobra autorizada por las normas de tránsito o si, en efecto, estos hechos constituyeron un abuso contra la ciudadanía que se desplazaba por la avenida NQS durante la noche de este 11 de febrero.

Protestas en la avenida NQS afectan la movilidad

El corredor vial de la NQS tampoco estuvo exento de dificultades durante la jornada de este jueves 12 de febrero. Una protesta protagonizada por recicladores volvió a afectar el normal tránsito de la avenida.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Movilidad, este es el estado del corredor vial: