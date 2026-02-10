Miguel Uribe Londoño señaló al expresidente Uribe de “dar la orden” de sacarlo de la campaña electoral

En la tarde de este martes 10 de febrero Miguel Uribe Londoño anunció que se presentará como candidato en la primera vuelta presidencial del próximo 29 de mayo. En una intervención pública no solo dejó en firme su aspiración electoral, sino que también arremetió contra el líder natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe.

Entre otras cosas, señaló que uno de sus derroteros será defender la memoria de su hijo, Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado a mediados del año pasado, cuando era precandidato presidencial y senador del Centro Democrático.

“Actuemos con la fuerza de su legado, nuestro compromiso ahora es mantener vivo ese propósito para vivir con seguridad y tranquilidad. Se entiende completamente la decisión que he tomado. Mi justificación no es por el duelo, es para que su voz no se apague”, sostuvo Uribe Londoño en su discurso de esta tarde.

Así mismo, señaló que a las propuestas y la voz de su hijo fueron silenciadas en dos ocasiones distintas. “La primera, con su asesinato brutal, y la segunda cuando el jefe del partido Centro Democrático dio la orden de que me sacaran sin haber renunciado al proceso”, sostuvo Miguel Uribe Londoño.

Esta vez, el líder político se presentará a las elecciones presidenciales con el aval del Partido Demócrata Colombiano. Además, explicó algunas de sus posturas frente a la realidad política del país.

“Nos dicen que para tener seguridad hay que sentarse a dialogar con los narcotraficantes, que hay que arrodillarse frente a ellos, que sigan delinquiendo ahora con la complacencia del gobierno. Los colombianos no podemos aceptar que la violencia decida la política. La violencia política que mató a Miguel no puede gobernar a Colombia. Y, por el otro lado, nos proponen lo contrario. Bala y fuerza sin criterio, sin inteligencia, sin justicia, como si la violencia sin rumbo fuera una política pública”, concluyó Uribe Londoño.