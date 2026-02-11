El precio del ‘Corrientazo’ aumentó en Colombia y a muchos les pesa en el bolsillo

El precio del corrientazo en Colombia registró un nuevo aumento y ya comienza a sentirse con fuerza en el bolsillo de millones de trabajadores. Este tradicional almuerzo popular, que durante años ha sido la opción más económica para comer fuera de casa, pasó de costar cerca de $15.000 a casi $18.000 pesos, reflejando el impacto directo de la inflación en los alimentos.

Según un análisis realizado con base en datos de La República, el precio promedio del corrientazo en enero de 2026 se ubicó en $17.542, lo que representa un incremento interanual de $1.871, equivalente a un 10,7% frente al mismo periodo de 2025. Este cálculo se hizo tomando como referencia los precios promedio por kilogramo de ingredientes como arroz, carne de res, plátano, fríjol bolón y ensalada, en las principales centrales mayoristas del país.

El corrientazo deja de ser barato: así subieron los precios del almuerzo más popular

Uno de los productos que más impulsó el alza fue el plátano, que registró el mayor aumento interanual con una subida del 35,1%. La porción de 250 gramos pasó de costar $460 a $714, es decir, un incremento de $250 pesos en un solo año. Este alimento es clave en muchos menús del corrientazo, especialmente en regiones como la Costa Caribe y el Pacífico.

Otro componente fundamental que se encareció fue el fríjol bolón, que aumentó un 26,7%. Su porción de referencia pasó de $2.514 a $3.430, lo que representa un incremento de $915 pesos. Para muchos restaurantes populares, este producto se ha convertido en uno de los más difíciles de mantener dentro del presupuesto.

La carne de res, uno de los ingredientes con mayor peso en el valor final del plato, también mostró un comportamiento al alza. En enero de 2026, esta categoría presentó un incremento del 11,73%, aportando 28 puntos básicos a una inflación mensual total de 5,35%. En términos prácticos, la carne pasó de costar cerca de $8.700 a $10.200 pesos por porción, lo que obliga a muchos establecimientos a reducir la cantidad servida o subir el precio.

No todos los productos, sin embargo, subieron. Algunos alimentos básicos mostraron reducciones en sus precios, lo que ayudó a mitigar parcialmente el aumento del corrientazo. El tomate disminuyó un 18,1%, ubicándose en $853 por porción de 250 gramos. El huevo AA cayó un 15,4% hasta $357 por unidad, mientras que el arroz bajó un 11,3% y se situó en $3.501 por porción.

A pesar de estas bajas, el balance general sigue siendo negativo para los consumidores. Comer un corrientazo hoy es, en promedio, casi $2.000 pesos más caro que hace un año, lo que representa un golpe significativo para quienes dependen de este tipo de almuerzo en su jornada laboral.

Expertos señalan que el aumento en los precios de los alimentos preparados no solo está relacionado con el costo de los insumos, sino también con factores estructurales como la Reforma Laboral, los recargos nocturnos y dominicales, y el incremento en los costos operativos de los restaurantes. Estas variables elevan el gasto en nómina y servicios, lo que termina trasladándose al consumidor final.

En este contexto, el corrientazo, símbolo de la comida económica en Colombia, empieza a perder su condición de opción accesible. Para muchos trabajadores, el alza no solo afecta el presupuesto diario, sino que también obliga a buscar alternativas más baratas, como llevar almuerzo desde casa o reducir la frecuencia de consumo fuera.