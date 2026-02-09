¿La ha visto? Niña de 13 años se desapareció en Patio Bonito: había salido de la casa de su abuela a comprar un jabón

Un triste caso de desaparición se presentó el pasado 31 de enero en el barrio Patio Bonito II, de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Se trata de Maiian Daniela Rodríguez Romero, una niña de 13 años.

(Lea también: Revelan modus operandi de banda que roba vehículos en Bogotá: amenazaban a sus víctimas a la entrada de sus casas).

Karen Romero, la mamá de Maiian Daniela, le contó a este medio que el sábado 31 de enero su hija se encontraba en la casa de su abuela materna. Salió de la vivienda para comprar un jabón e iba a pasar por una compañera para que la acompañara, sin embargo, nunca llegó a verla.

La última persona que habló con ella fue, precisamente, su abuela.

Una vez se reportó la desaparición, la Fiscalía General de la Nación empezó a recopilar pruebas para dar con el paradero de la niña.

¿A dónde llamar en caso de tener información sobre la menor?

En el momento en el que desapareció, Maiian Daniela vestía un short de jean, un buzo gris con letras blancas en la parte frontal, además de unos tenis blancos con figuras negras y rojas.

Además, señalaron que Maiian Daniela tiene una estatura de 1,56 metros y no cuenta con ninguna condición médica.

En caso de que tenga cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse a los siguientes teléfonos:

Teléfono fijo: (601) 5803814 extensiones 31265 - 17710

Celular: 3176408685

El fenómeno de la desaparición en Bogotá

Las desapariciones en Bogotá afectan a un gran número de familias y tienen múltiples causas. El año pasado el concejal David Saavedra reveló datos recopilados por Medicina Legal según los cuales cerca del 42 % de los casos registrados en Colombia se presentaron en Bogotá durante el primer semestre del 2025.

Adicionalmente, se conoció que los adolescentes entre los 12 y los 17 años son el grupo más afecctado por este fenómeno. Les siguieron los adultos de 29 a 59 años y los jóvenes de 18 a28 años. Históricamente, las localidades más afectadas por las desapariciones se encuentran en el sur de Bogotá: Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.