Impresionante: Bus del SITP arrastra y estrella a propósito un vehículo y queda todo en video

A través de las redes sociales se conocieron las imágenes del momento exacto en el que un bus del SITP estrella intencionalmente a un vehículo particular. Según se conoció, el hecho se registró este viernes 6 de febrero, sobre las 4 de la tarde en el sector de La Colina, al norte de Bogotá.

Aunque se desconocen los motivos que originaron el hecho, se presume que podría ser un caso de intolerancia.

Bus del SITP estrelló un vehículo particular y quedó registrado en video

Según reportó la cuenta de X, Colombia Oscura, el hecho en el que un bus del SITP arremetido contra el vehículo particular. “Por el momento se desconocen los motivos que originaron el aparente caso de intolerancia y se espera un pronunciamiento de @TransMilenio sobre lo sucedido”.

Además, aclaró que “según la persona que reporta el hecho, el momento quedó registrado en una cámara de seguridad, aunque la fecha que aparece en la grabación no está actualizada“.

En las imágenes se observa cómo el bus arrastra el vehículo, empujándolo por la parte de atrás y cuando el bus se adelanta, de un momento a otro arranca en reversa y nuevamente estrella el vehículo.

Un vehículo que pasaba por el lugar y tenía sus cámaras de seguridad encendidas, captaron el hecho. Además, es evidente que el conductor reaccionó pitando para alertar sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, se aleja del lugar continuando su camino.

Usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Siempre que salen este tipo de videos me pregunto, ¿cuál es la idea de la persona que graba al pegarse al pito?, se me ocurre que de pronto es para avisarle al señor del bus que le va a pegar al carro pero creo que él ya lo sabe“, ”Cualquiera que sea el motivo de la rabia es intenso de homicidio por parte del señor del SITP hubiera podido herir o matar a alguien en ese auto la rabia y afán que las personas llevan es horrible“, ”La gente maneja mucho estrés en este mugrero de ciudad donde hay trancones todo el día, en cualquier momento explota" y “¿Por qué no sorprende de esos miserables conductores del SITP? Todos son unos energúmenos que dañan carros y se escudan en las aseguradoras que nunca pagan. Este video sirve como prueba“.