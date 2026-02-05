“Me alcancé a tirar”: el fuerte relato del motociclista que sobrevivió al accidente donde murió una adulta mayor en Chapinero

Uno de los motociclistas involucrados en el siniestro vial registrado en la localidad de Chapinero, entregó detalles sobre el accionar que le permitió salir con vida segundos antes de que una camioneta impactara su vehículo y posteriormente se fuera contra una familia. El hecho, ocurrido en la intersección de la calle 63 con carrera 17, dejó como saldo la muerte de una mujer adulta, dos menores lesionados y otro motociclista en estado grave.

En declaraciones a Citytv, Cristian Rincón el motociclista cercano a los hechos, describió la velocidad con la que ocurrieron. Según su testimonio, se encontraba detenido y percibió el peligro del vehículo, una camioneta negra que cruzaba a alta velocidad.

“Me alcancé a tirar, a agachar y el carro me pasó por el lado y quedé a un metro o dos”, relató, quien, pese a perder su motocicleta logró salir con lesiones menores. Sin embargo, el testigo presenció la parte más trágica de la escena.

Rincón confirmó las versiones preliminares que indican que la adulta mayor, al percatarse del vehículo intentó salvaguardar la vida de los niños. “Ella alcanzó a empujar a los niños y eso evitó que les pasara algo peor”, aseguró el motociclista. Esta acción habría sido determinante para que los menores 6 y 11 años sobrevivieran al impacto, siendo trasladados posteriormente.

Identidad del conductor

Mientras los organismos de socorro atendían la emergencia, las autoridades de tránsito procedieron a la identificación del presunto responsable. Según documentos revelados por Noticias Caracol, quien iba al volante de la camioneta de placas PXW128 es un joven de 20 años.

El sargento César Lara, del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, explicó a Blu Radio y otros medios en la zona que la magnitud del choque generó riesgos colaterales para los residentes del sector. La colisión inicial contra el motociclista y posterior choque contra la infraestructura obligó a un despliegue operativo para controlar y asegurar la zona mientras el equipo de criminalística realizaba las labores.

Las autoridades de movilidad del Distrito reiteraron el llamado a la prudencia, recordando que en el último año los peatones y motociclistas siguen siendo los actores viales con mayor tasa de mortalidad en la capital.