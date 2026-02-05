Tras la salida de Iván Cepeda, ¿cómo quedan las consultas presidenciales del 8 de marzo?

El mapa político para las elecciones presidenciales de 2026 terminó de configurarse este miércoles con decisiones administrativas y movimientos estratégicos en la Registraduría. La jornada estuvo marcada por un fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) que modificó los planes de los sectores cercanos al Gobierno y la inscripción formal de los precandidatos que buscarán llegar a la Casa de Nariño desde la derecha y el centro.

El próximo 8 de marzo, coincidiendo con las elecciones legislativas, los colombianos encontrarán en el tarjetón de voto tres consultas interpartidistas, las cuales estarán diferenciadas respectivamente, aunque con ausencias evidentes luego del cierre de las inscripciones.

Golpe al tablero del Pacto Histórico

La noticia central para el bloque progresista no viene de un acuerdo político, sino de una votación seis a cuatro en el CNE. La entidad determinó que el senador Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del ‘Frente por la Vida’, mecanismo con el que el petrismo buscaba darle continuidad a su proyecto político.

Esta decisión obliga a Cepeda a replantear su estrategia, la cual será ir directamente a la primera vuelta presidencial, saltándose el filtro de marzo. Con esta salida, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero quedarían como los únicos habilitados, hasta el momento, cercanos a la ideología política del Pacto.

Barreras, figura clave del actual gobierno, reaccionó de inmediato haciendo un llamado a mantener la unidad y fortalecer el mecanismo de consulta, descartando que su aspiración sea un proyecto individual, en un intento por blindar la coalición ante la fragmentación que supone la exclusión de Cepeda.

¿La ‘Gran Consulta’ de la derecha satura el tarjetón?

En la orilla opuesta, la oposición concretó su apuesta masiva bajo el nombre de la ‘Gran Consulta’. Este bloque inscribió ante la Registraduría una lista de nueve precandidatos que mezcla figuras del Centro Democrático, exministros y líderes de opinión.

El grupo está conformado por Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y David Luna.

Durante la inscripción, los integrantes de esta alianza revelaron un acuerdo y es que quien resulte ganador tendrá libertad para conformar su gabinete y equipo de gobierno, sin cuotas obligatorias para los perdedores.

El centro se inscribe con dudas en el aire

El tercer sector, autodenominado ‘Consulta de las Soluciones’, oficializó su participación con varios candidatos entre ellos la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sin embargo, la conformación de este bloque de centro aún no está sellada del todo.

Por otro lado, Sergio Fajardo resolvió este 5 de febrero las dudas sobre su participación en la consulta. A través de una carta pública, el exgobernador confirmó que no hará parte y que inscribirá su candidatura directamente para la primera vuelta presidencial.

Fajardo justificó su decisión bajo la premisa de construir una “Nueva Mayoría... que convoque desde una izquierda moderada, hasta una derecha moderada”, con el fin de evitar lo que el candidato denomina una confrontación social alimentada por los extremos.

En su comunicación, señaló directamente a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella (con quienes se sabe que se enfrentará en primera vuelta), afirmando que el “reto en la política es derrotar a los extremos”, los cuales Fajardo mencionó que son representados por estos otros dos candidatos presidenciales.