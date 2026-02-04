Se salvó de milagro: vehículo rodó por un abismo y cayó sobre una casa en el sur de Bogotá

Una mujer se encuentra herida luego de un accidente registrado en la noche del martes, 2 de febrero, en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió en el barrio Villa Esperanza, ubicado en la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, cuando un vehículo rodó por una pendiente y terminó chocando en el techo de una vivienda.

De acuerdo con la información recopilada por el equipo de Noticias Caracol, la conductora intentaba subir por una de las lomas del sector cuando el automotor se deslizó, rodando varios metros cuesta abajo antes de dirigirse al vacío. El impacto destruyó gran parte de la estructura superior de la casa afectada, dejando el vehículo en pérdida total.

Un terreno inestable: La versión de los testigos

La comunidad fue la primera en reaccionar ante el estruendo. Doris Vergara, residente de la zona y testigo consultada por el ‘Ojo de la Noche’, relató que el estado del suelo fue determinante: la calzada se encontraba excesivamente lisa por la presencia de lodo y agua. En el material audiovisual captado por el equipo de Caracol Televisión, se observa cómo los organismos de socorro debieron realizar maniobras complejas para rescatar a la mujer, quien quedó atrapada entre los hierros retorcidos del carro.

Luego del rescate, la víctima fue estabilizada por paramédicos y trasladada a un hospital cercano bajo pronóstico reservado.

El trasfondo de este incidente, según lo expuesto por el mismo canal mencionado anteriormente, es una falla estructural en el sistema de acueducto y alcantarillado que afecta a los barrios Villa Esperanza y Santa Marta. Los habitantes denunciaron al medio televisivo que las filtraciones constantes de agua potable han convertido la vía principal en una posible trampa mortal.