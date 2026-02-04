Pico y Placa solidario ya tiene los valores actualizados de 2026: este es el valor para transitar sin restricción

Pico y Placa en Bogotá: estas placas no circulan hoy viernes 26 de mayo. Secretaría de Movilidad. 25 de mayo de 2023

A través de la Resolución 120963 de 2026, se actualizó el valor base de los permisos para circular durante la restricción de pico y placa. El ajuste de las tarifas de este servicio se basa en el Índice de Precios al Consumidor - IPC.

Los valores base de la medida de Pico y Placa Solidario quedan de la siguiente manera, de acuerdo con el tiempo de duración del permiso:

Permiso por 1 día: $70.294

Permiso por 1 mes: $561.808

Permiso por 6 meses: $2.809.311

Según lo anunciado, se modificó el factor municipio (asociado al municipio donde está matriculado el vehículo). Para vehículos matriculados fuera de Bogotá el factor multiplicador pasó de 1,2 a 1,5.

El valor final del permiso depende de la aplicación de los factores multiplicadores asociados al avalúo, el modelo, tipo de combustible, y el municipio donde está matriculado el vehículo.

Es importante recordar que, los recursos recaudados por Pico y Placa Solidario se destinan en su totalidad al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para el financiamiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

¿Cómo hacer el trámite de Pico y Placa Solidario en Bogotá de forma segura?

El único sitio oficial y seguro para este trámite es www.movilidadbogota.gov.co en el banner de Pico y Placa Solidario o ingresa directamente haciendo clic aquí.

Al ingresar, las personas naturales o jurídicas interesadas pueden:

Conocer la medida y consultar los requisitos del permiso.

Realizar la simulación del precio del permiso.

Hacer el proceso de registro para el trámite del permiso.

Realizar el pago y obtener el permiso de forma directa, segura y sin intermediarios.

Buscar o consultar las solicitudes realizadas.

Solicitar soporte técnico o reportar fallas en la plataforma.

Verifique siempre la URL, esta debe terminar en .GOV.CO (se ha identificado que algunas usan el “.gov.co” en medio de su url, lo cual no corresponde con las páginas del Gobierno Nacional).