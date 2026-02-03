Estación temporal Calle 57 tendrá cierres por avances del Metro de Bogotá: no se deje sorprender y conozca cómo funcionará

La transformación de la movilidad en la capital no se detiene. Para dar paso a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, se han anunciado cambios operativos importantes en la troncal Caracas Centro. La estación temporal Calle 57 será el epicentro de intensas jornadas de obra que afectarán la operación habitual durante los próximos días de febrero.

Si eres de los miles de ciudadanos que transitan diariamente por este sector, es vital que conozcas el cronograma de cierres para evitar contratiempos en tus desplazamientos.

Calendario de cierres: ¿Cuándo dejará de operar la estación?

La intervención se dividirá en dos esquemas: cierres nocturnos preventivos y un cierre total durante el segundo fin de semana de febrero.

1. Cierre total de fin de semana

El cese de actividades más significativo ocurrirá desde el viernes 6 de febrero a las 10:00 p.m. hasta el lunes 9 de febrero a las 4:30 a.m. Durante este periodo (sábado 7 y domingo 8), la estación temporal Calle 57 estará completamente inhabilitada.

2. Jornadas nocturnas

Desde este martes 3 de febrero hasta el viernes 13 de febrero, se realizarán trabajos en horario de baja afluencia. La estación cerrará todas las noches a partir de las 10:00 p.m. hasta las 4:30 a.m. del día siguiente.

Herramientas para no perderse en el sistema

La recomendación de las autoridades de movilidad es clara: planear el viaje con antelación. Para facilitar esto, TransMilenio pone a disposición de los usuarios:

TransMi[App]: La aplicación oficial para consultar rutas y tiempos de llegada en tiempo real.

La aplicación oficial para consultar rutas y tiempos de llegada en tiempo real. Canal de WhatsApp: Un servicio de información directa para recibir reportes sobre el estado de la operación.

Un servicio de información directa para recibir reportes sobre el estado de la operación. Tarjeta tullave: Es fundamental llevarla recargada para evitar filas adicionales en los puntos de personalización cercanos.

7 Tips para mejorar su experiencia en la estación temporal

Dado que las estaciones temporales suelen tener una dinámica diferente, seguir estas normas de convivencia garantiza un trayecto más ágil y seguro para todos:

Fluidez ante todo: No bloquees las zonas de circulación dentro de la estación. Cero empujones: Mantén la calma, especialmente en horas pico; la seguridad es prioridad. Cultura ciudadana: Respeta las filas de espera frente a las puertas de embarque. Prioridad de salida: Deja salir a los pasajeros antes de intentar abordar el bus. Abordaje ágil: Entra rápidamente al vehículo y evita obstruir las puertas si tu ruta aún no ha llegado. Ocupa los espacios: Una vez dentro del bus, circula hacia el interior para permitir que otros pasajeros puedan subir. Preparación previa: Planea tu ruta y asegúrate de tener saldo en tu tarjeta tullave antes de ingresar al sistema.

El avance del Metro de Bogotá es un hito histórico para la ciudad, pero requiere del compromiso y la paciencia de todos los bogotanos. Mantente informado a través de canales oficiales para que estos cierres temporales no alteren tus planes.