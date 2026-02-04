84 kilos de marihuana fueron incautados en el aeropuerto El Dorado: estaban ocultos en transformadores de energía

La Policía Nacional incautó más de 84 kilos de marihuana que eran transportados como encomienda en el aeropuerto internacional El Dorado, gracias a los controles adelantados en las bodegas de envíos nacionales.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina realizada por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, quienes contaron con el apoyo del canino Runy. El perro antinarcóticos alertó sobre una caja sospechosa que contenía dos transformadores de energía. Al ser inspeccionados, se descubrió en su interior una sustancia con características y olor similares a la marihuana.

En total fueron encontrados 71 paquetes envueltos en vinipel, con un peso aproximado de 84.225 gramos del estupefaciente. De acuerdo con las autoridades, la encomienda tenía como origen Barranquilla y como destino final San Andrés.

Delincuentes intentaron escapar y chocaron contra un bus de servicio público

El procedimiento se registró sobre la carrera 9 con calle 24, momento en el cual los uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron alertados por la central de radio sobre un presunto grupo de delincuentes que, al parecer, estaba sustrayendo elementos de un establecimiento comercial.

Al llegar al lugar, los policías observaron a varias personas que intentaron huir en dos automóviles. Gracias a la oportuna reacción policial y al apoyo de las patrullas del sector, se activó el Plan candado, lo que permitió la captura de los presuntos responsables, así como la inmovilización de los vehículos utilizados para la huida.

Durante el procedimiento se logró la recuperación de un computador y un celular, los cuales habían sido hurtados tras violentar la chapa del inmueble afectado. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.