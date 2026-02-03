Iniciaron pruebas preliminares de las cabinas del TransMiCable de San Cristobal: el proyecto está al 83,65%

El TransMicable de San Cristóbal avanza a toda marcha y este lunes 2 de febrero de 2026, se dio el inicio de las pruebas preliminares de las cabinas de este proyecto que mejorará la calidad de vida y la movilidad para los habitantes del sur oriente de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán, compartió imágenes de este proceso.

El inicio de pruebas movilidad con cabinas del TransMicable de San Cristóbal, permite verificar la fase técnica y operativa. en este proceso se verifican la seguridad, el funcionamiento mecánico y la sincronización del sistema (cables, pinzas, estaciones) mediante el movimiento de las cabinas, usualmente cargadas con peso muerto para simular pasajeros y certificar la operación.

“Hoy empezaron las pruebas preliminares de las cabinas del TransMiCable de San Cristóbal. El proyecto ya tiene un avance del 83,65 %”, indicó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X.

TransMiCable San Cristóbal, un sistema que transformará la movilidad en el suroriente de Bogotá

El TransMicable San Cristóbal, un proyecto de movilidad sostenible que beneficiará a más de 400.000 personas en el suroriente de la ciudad y tendrá la capacidad de transportar 4.000 pasajeros hora/sentido, reduciendo de 40 a 10 minutos el tiempo de viaje, en promedio.

En enero de 2024 el proyecto contaba con un avance general de contrato del 5,52 %, representado en productos de diseños y trámites sin ejecución de actividades de obra; ahora, con corte al 2 de febrero de 2026, registra un 83,65 % de avance.

El proyecto TransMicable San Cristóbal contempla tres estaciones: