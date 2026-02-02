Ojo no se deje estafar: definidas las nuevas tarifas de parqueaderos y parqueo en vía en Bogotá durante 2026

Desde el 30 de enero de 2026 quedaron en firme los Decretos 026 y 027 de 2026, que definen la tarifa máxima que pueden cobrar los parqueaderos y los valores para las Zonas de Parqueo Pago, respectivamente. Estas tarifas tienen como base indicadores económicos como el Índice de Precios al Consumidor - IPC 2025 y el salario mínimo legal vigente para el 2026.

Parqueaderos

Es importante aclarar que estos son los valores máximos, por lo que cada parqueadero puede cobrar un valor inferior de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda donde operan, y las condiciones favorables para medios de transporte sostenibles como la bicicleta (certificación sello oro).

Vehículos, camperos, camionetas y vehículos pesados:

Tarifa máxima: $ 230 por minuto.

Tarifa máxima en parqueaderos con certificación Sello Oro: $ 253 por minuto.

Motocicletas:

Tarifa máxima: $ 161 por minuto.

Con Sello Oro: $ 177 por minuto.

Bicicletas:

Tarifa máxima: $10 por minuto.

Con Sello Oro: $ 0 por minuto.

Un parqueadero con Sello de Oro se identifica por el distintivo oficial visible y aparece en el listado publicado en los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad. Además, debe contar con cicloparqueaderos.

Zonas de Parqueo Pago (ZPP)

Las Zonas de Parqueo Pago (ZPP), que han permitido un uso más eficiente del espacio público y han contribuido con el ordenamiento del espacio público, actualizan sus tarifas por minuto por cajón de estacionamiento.

El ajuste que se realiza al valor de la tarifa en las Zonas de Parqueo Pago es de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor - IPC y el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Los rangos por minuto son los siguientes:

Motocicletas: entre $ 62 y $ 248.

Automóviles: entre $ 89 y $ 355.

La tarifa a pagar en las Zonas de Parqueo Pago puede consultarse directamente en la señalización ubicada en la vía, donde se indica el valor y las condiciones del servicio, o a través de la página web o aplicación oficial de las Zonas de Parqueo Pago, que permite conocer la tarifa según la ubicación y el tiempo de estacionamiento.