Prepárese porque este jueves 5 de febrero es Día sin Carro y Moto en Bogotá: ¿Cuáles son los horarios y las multas?

La movilidad en Bogotá atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años, en medio de múltiples factores que afectan la circulación en la ciudad. Entre ellos se destacan las obras de infraestructura, como la construcción del metro y otras intervenciones en vías principales de la capital, que han generado cambios en los tiempos y dinámicas de desplazamiento.

A este panorama se suma, durante el mes de febrero, la realización del Día sin Carro y sin Moto, una jornada que busca contribuir a la reducción de los niveles de contaminación ambiental y fomentar el uso de alternativas de transporte sostenible, como el transporte público, la bicicleta y los vehículos compartidos.

Para 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que la medida se llevará a cabo el jueves 5 de febrero y tendrá una vigencia desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Durante este periodo, estará restringida la circulación de vehículos particulares y motocicletas en la ciudad, salvo las excepciones contempladas en la normatividad vigente.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos y optar por medios de transporte alternativos, con el fin de minimizar afectaciones y facilitar el desarrollo de la jornada.

El ‘Día sin Carro y sin Moto’, el Sistema contará con una operación de 353 rutas TransMiZonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales. Adicionalmente, con el objetivo de satisfacer la demanda adicional que se presentará durante este día, TransMilenio extenderá la oferta de frecuencias en las horas pico.

Además, se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.

Esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.

Y aunque usted haya hecho uso del ‘pico y placa solidario’, no podrá circular por la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, para los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se les repondrá el día al final del periodo adquirido.