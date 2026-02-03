Capturan al presunto abusador sexual de una menor de edad en Soacha: trabajaba en el colegio de la víctima

En las últimas horas las autoridades lograron la captura de un presunto abusador sexual de una niña de 12 años en el municipio de Socaha.

Este delincuente, el pasado 5 de diciembre, aprovechándose de su cargo como responsable de la parte financiera de un colegio, habría utilizado un espacio que funcionaba para la seguridad de la institución y lo adecuó para cometer estos aberrante hechos.

Mediante engaños, habría llevado a una estudiante de 12 años a este lugar y la habría abusado sexualmente. Luego de cometer este hecho, la amenazó con hacerle daño a sus familiares si contaba lo sucedido.

Un familiar de la niña fue quien se dio cuenta por un dolor en las partes íntimas de la menor, por lo cual la trasladaron a un centro hospitalario para recibir atención médica y fue activado el código blanco para la atención integral, inmediata y prioritaria de víctimas de violencia sexual.

El presunto agresor se encontraba oculto de las autoridades y fue capturado en el municipio de Soacha por el delito de acceso carnal violento agravado con acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Desde la Secretaría de Seguridad, invitaron a la ciudadanía que haya sido víctima de este abusador, realizar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

