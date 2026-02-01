¡De milagro! Grabaron el momento en que una avioneta casi arrolla a varios caballos en pleno aterrizaje en Chocó

Una aeronave que iba a aterrizar estuvo a pocos metros de colisionar con varios caballos que ingresaron de manera inesperada y repentina a la pista. El hecho ocurrió en la tarde de este 31 de enero en el aeropuerto Narcisa Navas de Acandí, Chocó.

El incidente, captado en video por personas que se encontraban en zonas residenciales aledañas, muestra el instante exacto en el que al menos tres caballos cruzan hacía el asfalto justo cuando la avioneta realizaba su recorrido de frenado luego de haber aterrizado segundos antes.

El video del angustiante aterrizaje

En las imágenes compartidas a través de redes sociales, se observa cómo los animales corren hacia la zona de rodadura desde un costado de la terminal. Los testigos en el lugar reaccionaron con gritos de alarma ante la inminencia del impacto.

A pesar de la velocidad que llevaba la aeronave en el momento del contacto con la pista, el piloto logró continuar la marcha mientras los caballos perciben, quizás, el riesgo y retornan cuando la avioneta esta a poca distancia de ellos, así evitando por segundos un choque que pudo comprometer la integridad de los animales, los ocupantes y la estructura de la avioneta.

¿Vulnerabilidad en el perímetro de la pista?

El material audiovisual evidencia que los animales lograron vulnerar la seguridad y ligeras separaciones del aeropuerto, ingresando por una zona donde la maleza y la delimitación física no impidieron su paso. En el video se aprecia que, luego del cruce de los caballos, la aeronave continuó su trayecto por la pista sin que se reportaran daños materiales ni humanos inmediatos luego de realizar lo que sería una maniobra técnica, según lo que se puede observar.

Hasta el momento, se desconoce si la terminal aérea ha tomado medidas adicionales luego este evento o alguna declaración oficial, el cual pone de manifiesto el peligro latente por la presencia de animales y residentes en el área de movimiento del aeropuerto de este municipio.