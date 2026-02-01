¿Adiós a la famosa fritanga en El Campín? el Palacio del Colesterol se muda por las megaobras del estadio

Bogotá despide este domingo, primero de febrero, al tradicional Palacio del Colesterol. El predio aledaño al estadio Nemesio Camacho El Campín marca el cierre de actividades en su ubicación tradicional para dar paso a las obras del nuevo complejo deportivo y cultural. Según los planes de concesión de Sencia, este movimiento es el primer paso técnico para el inicio de la construcción previsto para marzo de este año, lo que obliga a los comerciantes a trasladarse o retirarse definitivamente tras décadas de servicio.

(También puede leer: El Pacto Histórico convoca movilizaciones nacionales para respaldar a Petro en su encuentro con Trump)

La transición no significa la desaparición inmediata de la oferta gastronómica tradicional bogotana y sobre todo de los hinchas, pero sí un cambio radical en la logística. De acuerdo con voceros de Sencia citados por Blu Radio, durante la fase de construcción, que se estima durará cerca de tres años, el servicio se prestará a través de unidades móviles o food trucks.

Esta medida busca mantener el espacio cultural con los hinchas de Millonarios y Santa Fe, permitiendo que no se pierda la tradición totalmente durante la ejecución del mega proyecto.

A pesar de las mesas de concertación realizadas desde octubre de 2024, el cambio ha generado fracturas entre los vendedores por los gastos millonarios que les tocaría ejecutar para realizar el traslado. El proceso exige requisitos técnicos y financieros que no todos pueden costear.

Un complejo gigante de más de 2 billones de pesos

La transformación del sector de la calle 57 no solo afectará a los vendedores de comida. El megaproyecto, con una inversión superior a los 2.4 billones de pesos colombianos, en los que contempla la creación de un hotel, zonas de oficinas, un área comercial y la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

El objetivo que emiten para ejecutar esta obra es integrar la identidad cultural del sector en un entorno regulado y sostenible. Mientras las polisombras comienzan a rodear el recinto, los hinchas de Millonarios y Santa Fe deberán adaptarse a un esquema de consumo diferente al que estaban acostumbrados por sus tradiciones.

La experiencia de la “fritanga de calle” se ajustará a los manuales de convivencia y estándares operativos de un complejo de entretenimiento de talla internacional.