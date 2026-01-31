Impactante sicariato en panadería completamente llena en Engativá: cámaras de seguridad grabaron el momento del crimen

En la mañana de este viernes 30 de enero de 2026, un hombre fue asesinado bajo la modalidad de sicariato mientras se encontraba comiendo dentro de una panadería en el barrio La Estrada, perteneciente a la localidad de Engativá.

El ataque ocurrió a las 10:07 a. m., según el registro de las cámaras de seguridad del establecimiento. En el video se observa el momento en que un sujeto, que vestía una saco gris con negro y un casco, ingresó al local de manera pausada. El hombre se dirigía hacia una de las mesas del fondo, para así proceder y sacar un arma de fuego y propiciar dos disparos contra un ciudadano que se encontraba comiendo en el lugar.

El agresor huyó del sitio inmediatamente después de disparar, aprovechando la confusión de los demás clientes que, aterrorizados, buscaron refugio o quedaron en shock.

Este suceso se suma a una racha violenta que ha marcado el primer mes del año 2026 en la capital. Según reportes preliminares de seguridad ciudadana, los delitos de alto impacto, especialmente el homicidio, han mostrado una resistencia a la baja en sectores estratégicos de la ciudad.

Cifras de inseguridad en Bogotá: 2026 inicia con tensión

De acuerdo con información oficial e informes del Concejo de Bogotá, las localidades que concentran la mayor tasa de homicidios y reportes de violencia armada han sido Ciudad Bolívar, Santa Fe, Suba y Engativá

Aunque Bogotá cerró el 2025 con una tendencia a la baja, pasando de 1.214 a 1.169 homicidios según la Policía, la preocupación persiste debido a que la ciudad aún mantiene una tasa crítica de 14 casos por cada 100.000 habitante.

Pese a esta reducción de aproximadamente 45 víctimas el año anterior, el alarmante inicio de 2026, marcado por un aumento en los casos de sicariato y ajustes de cuentas, sugiere que la percepción de inseguridad de los ciudadanos de Bogotá se mantiene.

Frente a esto concejal Julián Rodríguez Sastoque, mencionó en su boletín No 019 del 28 de enero de 2026, del Concejo de la capital que “se evidenció un aumento en el uso de armas de fuego... en el lapso de 2024 - 2025 la cifra ascendió a 2.387 casos, un incremento del 14 %. A ello se suma que el 62 % de los bogotanos manifiesta sentirse inseguro en la ciudad”.

Canales de denuncia y atención ciudadana

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades recuerdan a la ciudadanía los canales oficiales para denunciar cualquier información que permita la captura de los responsables como línea de emergencias 123.