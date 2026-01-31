Alerta nacional: Niñas y adolescentes fueron las principales víctimas de delitos sexuales en 2025

La Defensoría alertó que la mayoría de delitos sexuales contra mujeres en 2025 tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes.

Según el último análisis de la Defensoría del Pueblo, basado en datos de la Fiscalía General de la Nación, de los más de 14 mil delitos sexuales denunciados contra mujeres durante el año pasado, la mayoría de las víctimas fueron menores de edad.

Aunque la cifra global mostró un pequeño descenso frente a los 17.188 casos registrados en 2024, el patrón de victimización contra las infancias y adolescencias se mantiene sin cambios. El reporte oficial advierte que el riesgo se agudiza en zonas rurales y departamentos con escasa presencia institucional, donde las rutas de protección son limitadas.

Las regiones con las tasas de abuso más altas por cada 100.000 habitantes

El mapa de la violencia sexual en Colombia tiene focos críticos claramente identificados por las autoridades. Los departamentos de Guaviare, Vaupés, Guainía y Putumayo registran las tasas más altas de agresiones por cada 100.000 mujeres, evidenciando una crisis de protección en la Amazonía y la Orinoquía.

Este escenario se complementa con las cifras de explotación sexual infantil. Durante 2025, se reportaron 142 casos de este delito, con una incidencia alarmante en Vichada, Guaviare, Amazonas y Antioquia. La Defensoría insiste en que estas cifras podrían ser solo una parte debido al subregisto en comunidades apartadas que no es total.

Feminicidios y el incremento de la violencia contra mujeres

El balance anual también arrojó datos sobre la forma más extrema de violencia de género. El 2025 cerró con 119 feminicidios y 324 tentativas, sumando un total de 443. Aunque el número total de casos bajó respecto a los 565 reportados en 2024, en las regiones anteriormente mencionadas esta violencia sigue disparada.

La violencia intrafamiliar sigue siendo uno de los espacios más peligrosos para las mujeres en Colombia. Durante el año pasado, 13.578 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia. De este total, la mayoría de los casos afectaron a mujeres adultas, pero persiste un núcleo crítico de agresiones contra niñas dentro de sus propias casas.

Departamentos como Boyacá, Guaviare, Guainía y Vaupés encabezan la lista de territorios con mayor frecuencia de este delito. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha reiterado al Gobierno Nacional la urgencia de fortalecer las rutas de atención y justicia, exigiendo políticas públicas que no se queden en el papel y que cuenten con un enfoque diferencial para la niñez y las comunidades rurales.

Líneas de atención

Si sabe de una mujer, niña o adolescente que esté pasando por una situación de violencia o se encuentre en riesgo, puede comunicarse a la línea de emergencias 123 o recibir orientación profesional en la Línea Púrpura (018000112137) y vía WhatsApp (3007551846).