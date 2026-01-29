Se acerca el Día sin carro y sin moto: ¿qué vehículos sí podrán circular?

Bogotá se alista para una nueva jornada del Día sin carro y sin moto que se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero. Sin embargo, habrá algunos vehículos que podrán seguir circulando sin ningún problema.

De acuerdo con las autoridades, la medida aplicará entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche y quienes no cumplan con ella quedarán expuestos a multas que ascienden a 633.000 pesos, según explicó la Alcaldía de Bogotá. Además, a los infractores también podrían inmovilizarles el vehículo.

No obstante, hay algunas personas y vehículos para los cuales no aplicarán las restricciones. Según la Secretaría de Movilidad, durante el Día sin carro y sin moto podrán seguir circulando normalmente los siguientes vehículos:

Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicio públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

¿Y cómo funcionará TransMilenio durante este 5 de febrero?

Entre tanto, la Alcaldía de Bogotá les recordó a los ciudadanos que pueden usar alternativas como la bicicleta o el transporte público durante el Día sin carro y sin moto.

En particular, se conoció que TransMilenio estará operando en su horario habitual, de 4 a.m. a 11 p.m.

“Con el fin de garantizar una movilidad eficiente y segura durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, TransMilenio dispondrá toda la flota vinculada disponible para la prestación del servicio de transporte público de Bogotá, es decir, 10.482 buses troncales, TransMiZonal, alimentación y duales, además de las 163 cabinas disponibles de TransMiCable, en Ciudad Bolívar”, advirtió la Alcaldía de Bogotá en un pronunciamiento.