Se acerca el Día sin carro y sin moto: ¿qué vehículos sí podrán circular?

El próximo Día sin carro y sin moto se llevará a cabo el próximo 5 de febrero. Habrá algunos vehículos exentos.

Detalles del Día sin carro y sin moto en Bogotá.
Detalles del Día sin carro y sin moto en Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Por Sebastian Ramirez

Bogotá se alista para una nueva jornada del Día sin carro y sin moto que se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero. Sin embargo, habrá algunos vehículos que podrán seguir circulando sin ningún problema.

De acuerdo con las autoridades, la medida aplicará entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche y quienes no cumplan con ella quedarán expuestos a multas que ascienden a 633.000 pesos, según explicó la Alcaldía de Bogotá. Además, a los infractores también podrían inmovilizarles el vehículo.

No obstante, hay algunas personas y vehículos para los cuales no aplicarán las restricciones. Según la Secretaría de Movilidad, durante el Día sin carro y sin moto podrán seguir circulando normalmente los siguientes vehículos:

  • Transporte público.
  • Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio
  • Transporte para personas con discapacidad.
  • Vehículos de emergencia.
  • Transporte escolar.
  • Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
  • Servicio públicos domiciliarios. 
  • Destinado al control de tráfico. 
  • Caravana presidencial.
  • Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá. 
  • Vehículos diplomáticos o consular.
  • Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
  • Carrozas fúnebres.
  • Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
  • Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
  • Transporte de valores.

¿Y cómo funcionará TransMilenio durante este 5 de febrero?

Entre tanto, la Alcaldía de Bogotá les recordó a los ciudadanos que pueden usar alternativas como la bicicleta o el transporte público durante el Día sin carro y sin moto.

En particular, se conoció que TransMilenio estará operando en su horario habitual, de 4 a.m. a 11 p.m.

“Con el fin de garantizar una movilidad eficiente y segura durante la jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’, TransMilenio dispondrá toda la flota vinculada disponible para la prestación del servicio de transporte público de Bogotá, es decir, 10.482 buses troncales, TransMiZonal, alimentación y duales, además de las 163 cabinas disponibles de TransMiCable, en Ciudad Bolívar”, advirtió la Alcaldía de Bogotá en un pronunciamiento.

