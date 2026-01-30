Dos delincuentes con nueve antecedentes penales, fueron capturados por intentar robar un camión en Bogotá

A la cárcel, dos delincuentes que intentaron robar un camión con mercancía avaluada en más de 200 millones de pesos

Luego de una persecución, la Policía logró la captura en flagrancia de dos sujetos, de 23 y 28 años, quienes habían hurtado un vehículo con un compresor industrial de una bodega en la localidad de Usaquén e intentaban huir en él.

Los dos hombres, que cuentan con más de nueve anotaciones judiciales, ingresaron a una bodega de construcción y sacaron el vehículo. Sin embargo, la denuncia ciudadana y la rápida acción de la Policía permitieron dar con los delincuentes en la localidad de Barrios Unidos.

Lea también: Cuerpo de Bomberos de Bogotá reveló qué pasó en contingencia en inmediaciones del Palacio de Justicia

Durante el procedimiento, las autoridades lograron recuperar los elementos hurtados, y los delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y lesiones personales. Un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ambos hombres registraban anotaciones por delitos de alto impacto, como concierto para delinquir con fines de narcotráfico, terrorismo, hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas de fuego. Incluso, uno de los sujetos es responsable de un atentado con granada ocurrido en la localidad de Kennedy en 2020.

Cayeron nueve delincuentes extranjeros tras hurtar supermercado en el barrio San Diego

En otro operativo, la Policía capturó a nueve delincuentes de nacionalidad extranjera en flagrancia que minutos antes hurtaron un establecimiento comercial en el barrio San Diego, en el centro de Bogotá.

En la labor de inspección, los uniformados también lograron recuperar diversos elementos de aseo que habían sido sacados del establecimiento comercial y estaban avaluados en 1.500.000 pesos.

Según las autoridades, este resultado se logró debido a la información suministrada por la central de radio y a la rápida reacción de la Policía del sector. Primero, porque los uniformados lograron atrapar a los delincuentes que se quedaron en el establecimiento comercial y seguían robando mercancía bajo la modalidad de ‘mechero’, que consiste en que varios sujetos roban guardando los productos en sus chaquetas.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el hecho que se les atribuye.