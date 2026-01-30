Ejército y Policía incautaron en Ciudad Bolívar más de 3.000 cartuchos para armas largas

La Décima Tercera Brigada del Ejército y la Policía de Bogotá lograron la captura de dos hombres y la incautación de 3.000 cartuchos para armas largas en un operativo realizado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

Los dos detenidos deberán responder por los delitos de de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y/o municiones.

La operación se desarrolló en el barrio Candelaria La Nueva, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se consiguió la incautación de más de 3.000 cartuchos de munición de los calibres 5.56 mm y 7.62 mm.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, este material de guerra tendría como destino grupos armados organizados que delinquen en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar, lo que representa un importante golpe a las economías ilegales y a las redes logísticas de estas estructuras criminales.

Los capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación continuar con el proceso judicial correspondiente.

‘Megatoma’ de seguridad en La Favorita, centro de Bogotá, recuperaron seis motos hurtadas y se capturaron tres personas

En otro operativo, la Policía de Bogotá tras una ‘megatoma’ de seguridad e intervención focalizada en el barrio ‘La Favorita’ de la localidad de Mártires, se logró la recuperación de seis motocicletas con reporte de hurto y fueron tres capturadas personas que las almacenaban.

Estos registros a los establecimientos fueron liderados por uniformados de la Policía de Bogotá expertos en automotores, quienes incautaron seis motocicletas y un vehículo con alteraciones en sus sistemas de identificación y encendido. Tres de las motos fueron halladas en un parqueadero público que, al parecer, era utilizado para el almacenamiento de motocicletas hurtadas.

Con la recolección de información de los peritos e investigadores judiciales, se logró determinar que estas habrían sido hurtadas en las localidades de Antonio Nariño, Kennedy y Barrios Unidos mediante la modalidad de halado.