Fondo Mujer abre convocatoria para fortalecer 2.000 micronegocios de mujeres cabeza de familia en Caquetá, Córdoba, Guainía, y Sucre

Con el objetivo de impulsar la autonomía económica de las mujeres cabeza de familia y fortalecer los micronegocios como motores de desarrollo territorial, el Fondo Mujer Libre y Productiva, adscrito a la Vicepresidencia de la República, anunció la apertura oficial del programa Micronegocios, una estrategia que beneficiará hasta 2.000 unidades productivas lideradas por mujeres en distintas regiones del país.

La iniciativa busca promover un modelo de desarrollo incluyente, justo y equitativo, priorizando a mujeres emprendedoras que, pese a enfrentar condiciones de desigualdad estructural, sostienen la economía de sus hogares y comunidades. En esta primera fase, el programa impactará municipios priorizados de los departamentos de Caquetá (Curillo, El Paujíl, Florencia y La Montañita), Córdoba (Cereté, Moñitos, San Antero, San Bernardo del Viento y Tuchín), Guainía (Inírida) y Sucre (Coveñas, Palmito, San Onofre, Santiago de Tolú y Sincelejo).

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 18 años, que sean cabeza de familia, estén clasificadas en el SISBÉN IV en los grupos A, B o C, y sean propietarias de un micronegocio con al menos un año de funcionamiento. Según los lineamientos del programa, se entiende por micronegocio una unidad económica de carácter productivo, conformada de manera individual o con un máximo de nueve personas ocupadas, incluida la propietaria.

Estos micronegocios deben estar enfocados en la producción de bienes o prestación de servicios que involucren procesos de transformación, manufactura o atención especializada. Es decir, no se aceptarán iniciativas basadas únicamente en la compra y reventa de productos, ya que el programa busca fortalecer actividades que generen valor agregado y promuevan capacidades productivas sostenibles.

Uno de los componentes más relevantes del programa es la entrega de activos productivos en especie, definidos a partir de las necesidades específicas de cada emprendimiento. Cada micronegocio seleccionado recibirá un apoyo cercano a los $5.620.000 pesos, acompañado de un plan de inversión diseñado para mejorar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las iniciativas lideradas por mujeres.

Adicionalmente, el programa prioriza la participación de mujeres pertenecientes a grupos étnicos, mujeres con discapacidad, mujeres con identidades de género u orientaciones sexuales diversas, víctimas del conflicto armado reconocidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), así como mujeres campesinas, mujeres jóvenes y mujeres mayores de 60 años. Esta focalización responde a un enfoque diferencial que reconoce las múltiples brechas que enfrentan las mujeres en los territorios.

Cabe destacar que los micronegocios pueden estar en condición formal o informal. Sin embargo, en caso de estar formalizados, únicamente se aceptarán aquellos registrados como persona natural. Para participar en el proceso, las postulantes deberán contar con un dispositivo tecnológico y una conexión estable a internet, ya que gran parte del acompañamiento y la formación se desarrollará en modalidad virtual.

Sobre el impacto del programa, Lizeth Sinisterra Ossa, Directora Ejecutiva (E) y Subdirectora de Programas del Fondo Mujer Libre y Productiva, señaló que los micronegocios liderados por mujeres cumplen un rol clave en la economía popular del país. “Desde el Fondo Mujer sabemos que los micronegocios de mujeres cabeza de familia sostienen la economía de sus hogares, comunidades y territorios. Las mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas y víctimas del conflicto armado han sostenido la vida en contextos de profunda desigualdad. Esta convocatoria busca visibilizar sus saberes, fortalecer sus capacidades y cerrar brechas históricas de género y étnico-territoriales”, afirmó.

El programa se desarrollará por etapas, iniciando con un proceso de diagnóstico para identificar las necesidades específicas de cada micronegocio. Posteriormente, se realizará la formulación del plan de fortalecimiento, la asistencia técnica y acompañamiento, espacios de intercambio de saberes, el plan de inversión y entrega de activos productivos, y finalmente un proceso de seguimiento y evaluación de resultados.

La convocatoria se ejecuta bajo la modalidad de ventanilla abierta por cohortes, hasta agotar los recursos disponibles. El cronograma de cierre establece cinco cohortes: la primera cierra el 20 de febrero de 2026, la segunda el 27 de febrero, la tercera el 6 de marzo, la cuarta el 13 de marzo y la quinta el 20 de marzo de 2026, todas a las 4:00 p. m. La evaluación de las postulaciones se realizará de manera semanal, de acuerdo con cada cohorte.

Con esta iniciativa, el Fondo Mujer de la Vicepresidencia de la República reafirma su apuesta estratégica por consolidar la autonomía económica de las mujeres, combinando el fortalecimiento de capacidades con la inversión directa en activos productivos. El programa no solo busca mejorar los ingresos de las beneficiarias, sino también generar un impacto positivo en las economías locales, promover la inclusión social y posicionar a las mujeres como protagonistas del desarrollo en sus territorios.

Las interesadas en participar pueden consultar los términos de referencia y realizar su postulación a través del sitio oficial del Fondo Mujer, en la sección de Convocatorias abiertas, donde encontrarán toda la información necesaria para acceder a este programa que apuesta por transformar la vida económica de miles de mujeres en Colombia.