Atención: evacuan personal del Palacio de Justicia por emergencia en una de las salas de computación

En la tarde de este jueves 29 de enero, personal presente en el Palacio de Justicia en Bogotá, fue evacuado de manera urgente luego de que en una de las salas de computación del lugar, se presentaran fuertes olores extraños.

Todo parece indicar que en el aire había presencia de dióxido de carbono, lo que alarmó a los trabajadores y magistrados que se encontraban adentro del palacio. De esta manera desalojaron el predio y se contactaron unidades de bomberos para atender la situación.

Noticia en desarrollo...