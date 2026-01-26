Movilidad en Bogotá en vivo: fuertes lluvias generan trancones e inundaciones en varios puntos de la ciudad

En la tarde de este lunes 26 de enero se registraron unas intensas lluvias en Bogotá que afectaron el normal tránsito de la ciudad. En distintos puntos de la capital, la Secretaría de Movilidad reportó que se registraron inundaciones o encharcamientos.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) reportó que se están registrando lluvias en varias zonas de localidades como Barrios Unidos, Engativá, Teusaquillo, Chapinero y Santa Fe.

Así está la movilidad de Bogotá este 26 de enero

05:19 p.m.: Registraron que un camión se varó en el suroccidente de Bogotá, en la avenida Boyacá con calle 12b en sentido norte-sur. Una grúa y una unidad de la Policía de Tránsito fueron asignadas para atender la novedad vial.

05:00 p.m.: Reportan inundación en la carrera séptima a la altura de la calle 72.

04:44 p.m.: Reportan la caída de un árbol en el nororiente de Bogotá, puntualmente en la localidad de Chapinero en la calle 98 con carrera 18.

04:30 p.m.: La empresa TransMilenio informó que se reanudó la operación del TransMiCable “por normalización de condiciones meteorológicas en la zona de influencia”.

04:15 p.m.: A esta hora se reportan inundaciones o encharcamientos que están afectando la movilidad en zonas como:

Av. Primero de Mayo con carrera 19.

Carrera 15 con calle 100.

Carrera 7 con calle 92.

Calle 51 con Av. Boyacá.

Av. Circunvalar con calle 84.

04:06 p.m.: Se suspendió temporalmente la actividad del TransMiCable por alerta roja de tormenta eléctrica.

03:32 p.m.: La Secretaría de Movilidad informó que se registró una inundación en la avenida Primero de Mayo con carrera 19, en la localidad de Antonio Nariño.