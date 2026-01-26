A la cárcel sujeto que le habría disparado en el cuello a un joven por robarle una gorra en Soacha

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la judicialización de un sujeto señalado de una grave agresión. De acuerdo con el ente investigador, un juez de control de garantías tomó la decisión de enviar a la cárcel a un hombre identificado como Michael Stiven Delgado Pérez por su presunta participación en un asesinato que se habría registado el 5 de septiembre de 2025 en Soacha.

(Lea también: Alcaldía de Bogotá reveló qué hay detrás de cráneos hallados debajo del puente de la carrera 30 con calle 6).

“Los hechos investigados se registraron en una cancha de fútbol, ubicada en el sector Ciudad Verde, donde al parecer, se presentó una riña, entre varias personas, por recuperar una gorra que le habían hurtado a la víctima momentos antes del crimen”, señaló el ente investigador.

En medio de estos hechos, se habría presentado un forcejeo y allí el presunto delincuente habría utilizado un arma de fuego para dispararle a un joven de 22 años en el cuello. Al parecer, le habría propinado tres tiros.

“La víctima fue trasladada a un centro médico pero debido a la gravedad de las heridas falleció días después”, puntualizó el ente investigador.

El procesado no aceptó los cargos

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación informó que una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cundinamarca la imputó los delitos de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Así mismo, señalaron que el procesado decidió no aceptar los cargos que le imputaron. “El procesado fue capturado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial, el pasado 16 de enero en Soacha (Cundinamarca)”, puntualizó.