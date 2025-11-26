Frisby Colombia gana demanda contra Frisby España: juez ordena suspender el uso de la marca en Europa

El conflicto legal entre Frisby Colombia y Frisby España dio un nuevo giro tras la decisión del Juzgado Mercantil de Alicante, que ordenó a la compañía europea suspender temporalmente el uso de la marca mientras se resuelve el litigio por derechos de propiedad intelectual. Según la notificación divulgada por W Radio, la empresa española deberá retirar sus publicaciones en Instagram, desactivar su página web y abstenerse de utilizar la identidad gráfica en cualquier soporte, con el fin de evitar un posible daño irreparable a la marca colombiana.

La medida seguirá vigente hasta que el juzgado emita una resolución definitiva sobre el pleito. Frente a la decisión, Frisby España difundió un comunicado en el que expresó su sorpresa por la orden judicial, asegurando que su posición jurídica es “sólida” y respaldada por la normativa europea y española. En el texto, la compañía afirma que la determinación cautelar no anticipa el resultado del proceso principal y que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, cuyo fallo se conocerá en las próximas semanas.

Tensión por la marca Frisby: España deberá detener su apertura mientras avanza el proceso legal

En medio de esta situación, la empresa europea decidió aplazar su apertura oficial y fijó una nueva fecha tentativa para el 1 de marzo de 2026, condicionada a la decisión final de las autoridades. Durante este periodo, su equipo continuará trabajando en procesos internos, estándares de calidad, logística y experiencia del cliente, con el propósito de garantizar un lanzamiento impecable una vez exista una resolución firme.

El origen de esta disputa se encuentra en un proceso que avanza ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm) y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo). Frisby Colombia denunció el uso indebido de su identidad gráfica y de su mascota, solicitando que se reconozcan sus derechos o que la contraparte sea impedida de utilizar la marca en territorio europeo. Aunque ambas empresas intentaron llegar a un acuerdo previo, las negociaciones no prosperaron y la compañía colombiana interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal contra Frisby España S.L. y Charles Dupont.

Por su parte, la firma europea asegura que siguen en curso cuatro procedimientos contra la empresa colombiana ante la Oepm y Euipo, y sostiene que, salvo un escenario excepcional, Frisby Colombia no tendría una vía realista para recuperar la exclusividad de la marca en la Unión Europea. Mientras tanto, la compañía colombiana no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque recientemente reportó una inversión de 98.000 millones de pesos destinada a ampliar y modernizar su presencia en el país mediante nuevos puntos y remodelaciones que fortalezcan su relación con los consumidores.