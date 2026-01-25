Revelan declaraciones de Juan de Bedout a la Fiscalía sobre su relación con Zulma Guzmán, acusada de envenenar a niñas con talio

Nuevos detalles sobre el caso de envenenamiento con talio que conmocionó al país salieron a la luz tras conocerse las declaraciones rendidas por Juan de Bedout ante la Fiscalía General de la Nación, en las que el economista relató aspectos de su relación extramatrimonial con Zulma Guzmán, hoy principal sospechosa en la muerte de su esposa y posteriormente de su hija menor de edad, ocurridas en abril del año pasado.

Para leer:Revelan cómo cayó Zulma Guzmán al río en Reino Unido en giro inesperado de su captura y el GPS que ocultó

Según reveló Noticias Caracol, Juan de Bedout entregó dos extensos testimonios en los que explicó cómo conoció a Zulma Guzmán, con quien compartió estudios universitarios y círculos sociales desde su juventud. No obstante, aseguró que no existió ningún vínculo sentimental hasta el año 2015, cuando iniciaron una relación que, según su versión, se extendió entre tres y seis meses y que calificó reiteradamente como un “error”.

Nuevos giros en el caso talio: Fiscalía conoce versión de Juan de Bedout sobre relación extramatrimonial

En su relato ante los investigadores, De Bedout afirmó que, tras ese período, el vínculo se limitó a llamadas esporádicas y encuentros ocasionales, y que nunca contempló abandonar a su familia. “Ella insistía en que tuviéramos algo, pero yo no quería que nadie se enterara. Para mí siempre fue un error y no quise continuarlo, sobre todo por mi familia”, manifestó ante el ente acusador.

El economista también aseguró que, luego del fallecimiento de su esposa, Zulma Guzmán reapareció en su vida con intentos reiterados de acercamiento. Según su testimonio, la mujer le enviaba regalos, libros de autoayuda y cuadros, además de buscar contacto a través de amigos en común. De Bedout afirmó que rechazó estos acercamientos y que dejó claro que no quería retomar ningún tipo de relación.

Uno de los episodios que más llamó la atención de los investigadores fue el relato de un encuentro fortuito en un restaurante de Bogotá, cuando él se encontraba con su novia actual. Según contó, Guzmán lo vio desde otra mesa y le envió un mensaje ofensivo por WhatsApp, tras lo cual él le reiteró que no deseaba mantener contacto y le pidió que lo dejara en paz.

En sus declaraciones, Juan de Bedout sostuvo que Zulma Guzmán nunca tuvo contacto directo con su esposa ni con sus hijos, aunque no descartó que en alguna ocasión haya estado en su vivienda durante un evento social o mientras se adelantaban obras de remodelación. “Pudo haber ido a un cóctel o a ver algo para su casa, pero no fue algo frecuente”, explicó.

Al ser consultado sobre cómo describiría a la empresaria, el economista señaló que se trata de una mujer de carácter fuerte, con formación académica avanzada, viajes internacionales y una personalidad que calificó como “fuera del molde”. Aclaró, además, que nunca compartieron espacios sociales amplios ni salidas en grupo.

Esta semana, Juan de Bedout rindió una nueva declaración para ampliar su versión de los hechos, mientras la Fiscalía avanza en el proceso judicial. Paralelamente, se conoció que el ente acusador busca agilizar la extradición de Zulma Guzmán y que un grupo de fiscales e investigadores viajaría a Londres (Inglaterra) en los próximos días para interrogarla nuevamente, en un caso que sigue generando expectativa nacional y múltiples interrogantes sobre lo ocurrido.