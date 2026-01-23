Habló defensa de mentalista relacionado en caso de Zulma Guzmán acusada de envenenar con talio a niñas en Bogotá

Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de enviar las frambuesas envenenadas con talio y la muerte de dos niñas en Bogotá. (Foto: tomada de redes sociales)

a defensa del supuesto mentalista vinculado al caso de Zulma Guzmán, acusada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá, salió a pronunciarse públicamente para aclarar la situación jurídica de su cliente y rechazar cualquier participación en los hechos que hoy son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El abogado Jesús Vergara, representante legal de Yeison Rosas, explicó que el nombre de su defendido fue mencionado dentro del proceso debido a que tiene una oficina en el mismo edificio desde donde habría salido el domicilio con alimentos contaminados con talio, sustancia altamente tóxica que terminó causando la muerte de las menores. Sin embargo, aseguró que esta vinculación es meramente circunstancial y no prueba ninguna relación directa con el presunto plan criminal.

Nuevo giro en el caso Zulma Guzmán: defensa del mentalista habla de registros migratorios y vínculo circunstancial

Según Vergara, existen registros migratorios que demuestran que Yeison Rosas no se encontraba en Colombia el día en que ocurrieron los hechos. “Tengo cómo probar que mi cliente salió del país el 31 de marzo y regresó el 4 de abril. Es decir, para la fecha concreta del 3 de abril, cuando se habrían entregado las frambuesas contaminadas, él estaba en el exterior”, afirmó el abogado.

En los últimos días, la investigación sumó un nuevo nombre: Senaida Pava, señalada por las autoridades como la mujer que habría entregado el paquete al domiciliario en el mismo inmueble donde funciona la oficina del supuesto mentalista. Frente a esto, la defensa insistió en que el edificio cuenta con varios consultorios, acceso libre y una amplia sala de espera, por lo que resulta difícil establecer quiénes entran o salen diariamente del lugar.

“El hecho de que una persona haya entregado un paquete en ese edificio no significa que mi cliente tenga relación alguna. Es un lugar al que acuden muchas personas y la Fiscalía tiene la carga de demostrar quién estaba allí y con qué propósito”, sostuvo Vergara.

Aunque se confirmó que Yeison Rosas atendió en cuatro ocasiones a Zulma Guzmán, su abogado negó que exista conocimiento del presunto plan criminal o cualquier vínculo con Senaida Pava, así como una explicación sobre su presencia en el mismo inmueble.

Entre tanto, un dictamen de Medicina Legal, conocido por Noticias RCN, confirmó que las menores consumieron al menos 20 miligramos de talio, una dosis considerada letal. El informe analizó los alimentos ingeridos el 3 de abril, día de los hechos: café, galletas y frambuesas, siendo estas últimas las que presentaron una alta concentración del químico, lo que reforzó la hipótesis de la Fiscalía sobre la causa de la intoxicación.

El caso continúa en investigación, mientras la defensa del supuesto mentalista insiste en que no existe prueba que lo vincule directamente con uno de los crímenes más impactantes y conmocionantes registrados recientemente en la capital del país.