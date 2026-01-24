Buscan a un hombre que desapareció tras salir del centro comercial Titán Plaza: esto se sabe de él

Los familiares de Uriel Andrés Barreto Díaz han atravesado una semana difícil debido a que desapareció el pasado lunes 19 de enero. Lo último que se supo de él fue que salió en su camioneta del centro comercial Titán Plaza sobre las 6:30 de la tarde.

De acuerdo con un cartel que han compartido masivamente sus familiares y conocidos en las redes sociales, Uriel Andrés mide 1,76 m, tiene el cabello castaño, los ojos café claro, la tez trigueña y una contextura atlética. En el brazo derecho tiene un tatuaje de Tío Rico y un Cristo. Mientras tanto, en el brazo izquierdo tiene un león y una cruz tatuados.

Así mismo, la última vez que fue visto estaba vistiendo una sudadera gris claro, una gorra gris y unos tenis negros con gris de marca Jordan. Además, en su muñeca tenía un reloj naranja.

El vehículo que estaba conduciendo cuando se desapareció era una camioneta marca Ford Escape de color negro y con placas FZW-213.

Adicionalmente, dieron a conocer que la última vez que se comunicó con sus familiares les indicó que estaba en la vereda de Siberia y que iba con rumbo al municipio de Mosquera, Cundinamarca.

En la red social X, un sobrino de Uriel Andrés compartió el cartel de búsqueda de su tío y una fotografía de la camioneta negra en la que se estaba movilizando la última vez que sus familiares supieron de él.

“Seguimos en la búsqueda de mi tío, ya es el quinto día de su desaparición y no sabemos nada de él. Agradecemos a los que han compartido la información, si pueden compartir de nuevo esta se los agradecería infinitamente“, indicó el familiar.